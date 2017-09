Olomoucké naštval rozpor sudích i Bartošák. Domácí premiéru nezvládli

Kohouti předvedli první třetinu ve zběsilém tempu, které Vítkovičtí dokázali brzdit jen za cenu faulů. Ani čtyři přesilovky ale domácím nestačily k tomu, aby překonali pozorného brankáře Bartošáka. „Můžeme být na sebe naštvaní. Byli jsme lepší, ale bohužel jsme nedali gól, který by ve druhé části soupeře zlomil. Místo toho se to zlomilo na druhou stranu a také jsme měli moc zbytečných vyloučení,“ láteřil Vyrůbalík.

Oleszovi stačilo jen jedenadvacet vteřin, aby využil přesilovku po faulu Vlacha. Vítkovice ožily a druhou část ovládly. Kohouti vyrovnali až ve třetí části, při signalizované výhodě skóroval střelou na lapačku Miroslav Holec. Ovšem vyrovnaný stav vydržel jen minutu, než ho tečí přepsal Szturc. „Vyrovnali jsme a hned vzápětí jsme dostali na 1:2. To se nám stalo i v Chomutově a jsou to naše chyby. Za to nikdo jiný nemůže. Musíme si to pohlídat, víc se koncentrovat a tyto situace zlepšit,“ uvědomuje si 36letý obránce.

Pořádný výbuch olomouckých emocí způsobila třetí branka Vítkovic v 54. minutě. „Jeden rozhodčí signalizoval faul, že píchali gólmana, druhý zase, že byl volný puk. Měli rozpor mezi sebou, bohužel to rozhodli v náš neprospěch, to nás hodně rozčílilo,“ vysvětlil Vyrůbalík.

Navíc za minutu domácí Holec skóroval po kličce do prázdné branky, kterou však svým zákrokem vyhodil z čepů gólman Bartošák a sudí gól i po konzultaci s videem odmítli uznat. „Jediný můj instinkt byl dostat se co nejblíže k hráčově hokejce a vykopnout mu puk. Jestli mám moc silné nohy, nebo byla brána špatně navrtaná, to vám neřeknu,“ líčil Bartošák kritický okamžik.

K situaci navíc došlo pod kotlem domácích fanoušků, takže si vyslechl na svou adresu spoustu zajímavých přízvisek. „Přiletěl mi jeden zapalovač za krk, bylo tam trochu flašek a tyčinek,“ vyjmenoval gólman a nedělal z toho vědu. „Na mnoha stadionech už jsem si vyslechl dost, diváci vždycky budou podporovat svůj tým, zvlášť tady v Olomouci jsou diváci obrovskou hnací silou. Počítal jsem s tím, že pokud se něco takového stane, tak si něco vyslechnu. Takový je sport a my se s tím musíme srovnat.“

Bartošák dostal dvouminutový trest, který potrestal snížením na 2:3 Knotek, v době závěrečného náporu ale ujel vítkovický Lev a vymetenou šibenicí podtrhl neúspěšnou domácí premiéru kohoutů v letošní sezoně.