Hokejisté Olomouce prchají baráži. Pomohli jsme si, těší Hermana

Do konce třetí třetiny zbývá minuta a půl. Na trestné lavici sedí za vysokou hůl Petr Mrázek, za vyhození kotouče do ochozů ho doplnil nešťastník František Skladaný a za sekání, když zlomil soupeři hokejku, za nimi usedá ještě Jan Jaroměřský. „Nemělo by se to stávat. Opět naše pitomost,“ povzdechne si trenér Jan Tomajko.

Olomoučtí hokejisté se v kritické chvíli brání Karlovým Varům ve třech proti pěti. Předvádí heroický výkon. Zadák Jiří Ondrušek obětavě zalehne tvrdou ránu od modré.

Kapitán Martin Vyrůbalík dokonce zblokuje dvě. Sotva stojí na nohou, ale ještě stihne překazit vyloženou šanci. Brankář Branislav Konrád ho pak plácne hokejkou přes zadek: Dobrá práce! Kulhajícímu Vyrůbalíkovi spoluhráči musí pomoct odjet na střídačku.

Kohouti přežili drtivý tlak Energie. Za stavu 2:2 jde dramatická bitva do prodloužení, v němž pro změnu hrají přesilovku domácí.

A neúnavný bruslař Miroslav Holec ji čtyři vteřiny před jejím koncem proměňuje parádní střelou zápěstím. „Nevěděl jsem, kolik času zbývá. Udělal jsem si dva kroky a trefil jsem to,“ oddechl si hrdina nedělního podvečera.

Střídačka Olomouce explodovala nadšením. Ubojováno jest! „Bojovnost to zlomila,“ přikývne Tomajko. „Na střídačce to jsou nervy.“

Dvanáctá Olomouc víkend pravdy zvládla. Souseda v tabulce porazila 3:2 v prodloužení, stejně jako v pátek uspěla za dva body v Pardubicích. Oba konkurenty tak odřízla za sebou s náskokem 11 bodů. Takový polštář dělí kohouty od hrozivé baráže, v níž se hraje o extraligový život. A stále šest bodů dělí kohouty od desátého místa zaručujícího předkolo. „Pomohli jsme si, byly to důležité zápasy, ale těch zbývá ještě dost. Pořád hrajeme o záchranu i play-off,“ přemítal centr Jakub Herman, jenž včera dorážkou v 51. minutě zařídil prodloužení.

Upřímně, dva body jsou pro Olomouc zlaté, byť Holec mluvil o ztrátě. „Doma je potřeba vyhrávat.“ Tomajko upřesnil: „Náš plán byl z těch dvou zápasů zisk šesti bodů, ale podle vývoje jsou čtyři body maximum.“ Ano, Karlovy Vary byly dvě třetiny výrazně lepší.

Především pohyblivější. Dvakrát vedly. Olomouc působila marně. Jako by jí zodpovědnost svazovala brusle. Navíc dohrávala bez střelce Petra Strapáče, který rukavicí bolestivě zastavil projektil ostřelovače Václava Skuhravého.

Moru probrala až bitka ve 42. minutě. Hned po buly se do sebe pustili elitní centři obou týmů; rukavice shodili urostlí Jan Knotek a Henri Tuominen. Rvačku s parametry NHL vyhrál na body Fin. „Ale nás bitka Honzy Knotka nabudila,“ ocenil Tomajko. Hned však zamračeně dodal: „Bojovnost je jedna věc, ale taktické chyby jako před druhým gólem se nám nemůžou stávat.“

Tím myslel, že po výletě obránce Jakuba Galvase se karlovarský tank Skuhravý lehce dostal přes prvního olomouckého střelce Romana Vlacha a švihem poslal kotouč pod břevno. „Hráči pracovali velice dobře, bohužel jsme doplatili na celosezonní slabinu - nevyužití přesilovek. To nás stálo tři body,“ hlesl kouč Energie Jan Tlačil.

Tomajko uznal: „Získali jsme dva body, ale výkon nebyl dobrý. V první třetině nás Vary přehrávaly, ve druhé jsme hráli jen sedm minut. Ve třetí se to zvedlo. Pomohli jsme si přesilovkami. Takhle hrát ale nemůžeme. Přístup by měl být úplně jiný. Štěstí jsme si vybrali.“