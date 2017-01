Těžký test hokejistů Pardubic. Na startu nové éry je prověří Třinec

Musíme na Třinec vletět, nabádá nabuzený Ščotka Na soupisce Dynama byste mladších obránců mnoho nenašli. A určitě ne žádné, kteří by ve dvaceti letech měli odehráno v extralize tolik zápasů, jako má Jan Ščotka. Stabilní prvek zadních řad Pardubic sbírá zkušenosti na ledě, ale další by rád pochytil i mimo. Po příchodu nového kouče a někdejšího skvělého beka v jedné osobě Miloše Holaně k tomu bude mít ideální příležitost. „Doufám, že se naučím něco nového od tak zkušeného hráče, jakým pan Holaň je,“ říká vsetínský odchovanec Ščotka. Jan Ščotka odklízí puk z dosahu pardubické branky. Jaké jsou vaše dojmy z přípravy pod novým vedením?

Děláme více systémové věci. Každý trenér má své. Myslím, že je to lepší, intenzita tréninků je větší. Trenér po nás šlape, což je jedině dobře. Promlouvali k vám trenéři s požadavky osobně?

Měli jsme pohovory po lajnách. Každá pětka na ně šla zvlášť. Individuálně to je jen, když si trenér v kabině někoho odchytne. Mně ale zatím ještě nic neříkal. Třeba si chystá to nejlepší na konec. (úsměv) Čekáte, že vás bude mít trenér jako někdejší bek pod větším dohledem?

Myslím, že jo. Už jsme dělali věci čistě jen pro obránce, takže to nám může pomoci. Při prvním úterním tréninku se tým rozdělil na dvě skupiny. Se kterou jste šel vy?

Byl jsme s oběma partami a byl js em potom dost zavařený. Mezi nástupem trenérů a utkáním moc času nebylo. Dá se za tak krátkou dobu něco změnit?

Je to určitě těžké. Musíme si říci jen základní věci, jedno dvě založení útoku, aby nás to zatím příliš nepletlo v hlavě. Je to delší práce, ale něco už trenéři zavedli a je na nás, abychom to plnili. Třinci to v posledních kolech moc nejde. Je to díky tomu proto vhodný soupeř, na kterém se lze chytit?

Když jsou pod dekou, musíme na ně v první třetině vletět, aby se sesypali. Nálada v kabině je rozhodně lepší než před pár dny. Je znát, že se to zvedlo a atmosféra je pozitivní.