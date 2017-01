Šokující obrat. Jak hokejisté Pardubic přemohli první Liberec

Osmadvacetiletý zadák Marek Trončinský, který o víkendu přišel do Dynama na hostování do konce dubna, dal v neděli dva góly (druhý z nich padl už do prázdné klece), šestadvacetiletý útočník Ján Sýkora zařídil důležitou trefu na 3:3.

Oba se tak výrazným způsobem podíleli na nefalšovaném hokejovém šoku: poslední Pardubice, jež v pátek doma nestačily v nájezdech na dvanáctou Olomouc, pokořily první Liberec na jeho ledě výsledkem 6:3!

„Paráda,“ radoval se Trončinský po svém debutu za Dynamo. „Já jsem nezačal moc dobře, dvakrát jsme inkasovali a měl jsem -2 (za účast na ledě při vstřelených a obdržených brankách). Říkal jsem si: Ježiš, to zas bude zápas... Ale pak jsme se zvedli. Dva góly jsem nedal hodně dlouho,“ kvitoval svoje procitnutí.

Úvodní dvacetiminutovka se přitom odbývala podle pravděpodobného scénáře. Bartovič poslal liberecké Bílé Tygry do vedení, a když Trončinský záhy srovnal, úřadující mistři tuhle troufalost vmžiku potrestali dvěma direkty. Kdekdo by v tu chvíli počítal s tím, že se rodí pardubický výprask, ale mělo to být úplně jinak.

„Časy (obránce Petr Čáslava, společně se Salfickým minoritní majitel Dynama) v kabině trošku zařval, řekli jsme si, že musíme zabojovat, protože Liberec se rval víc než my. Pak jsme za tím šli a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Napadalo nám to tam, jsme za to hrozně rádi,“ prohlásil Trončinský.

Druhou periodu Dynamo vyhrálo dorážkou Tomáška a třetí smrští tří branek ze hry plus jednou při power-play Tygrů. Pro ty byl smrtící především vlastní gól Dernera na 3:5, jejž připsali Redenbachovi.

„V první třetině byl Liberec jasně lepší, ale do druhé nastoupilo úplně jiné mužstvo. Začali jsme věřit, že se to může otočit na naši stranu, což se nakonec potvrdilo. Nesmírně cenné tři body venku,“ uvedl trenér Dynama Miloš Holaň.

Další zápas hrají Pardubice v pátek od 18 hodin, kdy hostí ve čtvrtém letošním derby Hradec Králové.