Úvodní smršť poslala do pardubické bránky Hübla, debaklu však nezabránil

Předzápasové předsevzetí nejproduktivnějšího beka extraligy Nicholase Schause zůstalo zaparkované někde cestou z Pardubic. Podle jeho slov chtěli hráči Dynama se Středočechy vydržet bruslit. To zvládli, ale asi jen při rozbruslení...

První dějství totiž bylo z pohledu výkonu Dynama katastrofální. Hosté vůbec nestíhali, prohrávali osobní souboje, nedokázali si pořádně přihrát, střelba pro ně byla vzácností, o čemž svědčí poměr 19:6.

Není divu, že za svůj přístup byli rázem ztrestáni trefami dvou obránců. Zatímco dělovka osamoceného Trončinského vrátila zadáka Schause z trestné lavice už po jedenácti vteřinách, Voráčkovo nahození od modré dolétlo až pod břevno. Všehovšudy v 8. minutě 0:2.

Ještě toho ale nebylo dost. Premiérovou vstupenku do pardubického brankoviště pro nováčka Jaroslava Hübla, který přišel do klubu včera, zařídil dorážející Žejdl, který na střídačku usadil ještě loňského parťáka Martina Růžičku.

A Hübl se ukázal v solidním světle, když se zaskvěl jak proti sólu Klepiše, tak i poté opakovaně proti aktivnímu Žejdlovi. Ovšem i Dynamo viditelně pookřálo, což se projevilo i snížením beka Leduca v přesilovce.

„Měli jsme lepší pohyb, vynutili si početní výhodu, proměnili ji a vrátili se zpátky do hry,“ prohlásil pro Českou televizi kanadský hráč, pro něhož to byla čtvrtá trefa v sezoně.

Zdramatizování průběhu měl na holi Sýkora, jenže jeho svižný únik ze 46. minuty s námahou zneškodnil Lukáš. Pak už lovil puk z brány jen jeho protějšek Hübl, kterého ještě překonal Hyka a Musil.

„Mám toho plné kecky. Šel jsem do toho s tím, že nemám co ztratit. Dostal jsem se do tempa, ale nevyšlo to. Inkasovali jsme blbý čtvrtý gól a bylo rozhodnuto,“ řekl Hübl.

Příštím duelem bude pro červenobílý výběr páteční domácí zápas proti Karlovým Varům. V něm Dynamo oblékne na první třetinu speciální retro dresy totožné s těmi, v nichž nastupovalo v 50. letech. Na sobě je měli hráči již v úterý, ovšem štěstí jim rozhodně nepřinesly.