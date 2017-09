Plzeňskému brankáři Svobodovi návrat do Třince nevyšel

„Těšil jsem se sem, ale tohle byl špatný návrat. S takovým mančaftem, jaký máme, tady nemůžeme takhle prohrát,“ povzdychl si po utkání dvaadvacetiletý Svoboda.

Děj zápasu určila už úvodní část. Třinec v ní během necelých dvou minut nabral vedení 2:0. „Nemáme se za co stydět, odvedli jsme dobrý kus práce. Ale s takhle silným soupeřem se to těžko otáčí,“ mínil Ladislav Čihák, jeden z koučů Plzně.

Spíš to chvíli vypadalo na debakl. Hosté své šance neproměňovali a ve 34. minutě zvyšoval po drzém manévru před brankou Marcinko už na 4:0. Slovenský forvard, letní posila Třince, si včera připsal dvě trefy a za dvě kola stihl už čtyři góly!

„Myslím, že od druhé třetiny jsme byli malinko lepší, i když i soupeř měl příležitosti. Škoda, že za stavu 4:0 jsme dostali laciný gól z přečíslení do šatny na 1:4. Plzeň pak byla nepříjemná až do konce, i přes porážku tu odehrála dobrý zápas,“ mínil třinecký trenér Václav Varaďa.

Na gól Kindla z 39. minuty totiž hned zkraje třetí části navázal Gulaš, který objel branku a po jeho nahození si srazil puk za vlastního brankáře bek Linhart - 4:2. „I v Brně vedl Třinec tímhle rozdílem, ale zápas ještě ztratil. I my jsme se snažili s výsledkem něco udělat, bohužel už se nám ale další branky vstřelit nepodařilo,“ řekl Čihák.

Plzeň dřela až do konce, tři minuty před koncem zkusila power-play a Gulaš po vyhraném buly napálil puk do horní tyče. Teprve gól Adamského do opuštěné klece 58 vteřin před koncem rozhodl.

„Říkali jsme si, že to budeme mít před brankou pohlídané. Bohužel jsme to nezvládli a dostali z předbrankového prostoru hned čtyři góly. Stejně jako v pátek od Litvínova. Kdybychom si to dokázali pohlídat, tak jsme nedostali ani jeden,“ zlobil se Svoboda.

Už v úterý se Škoda znovu představí na domácím ledě, ve třetím kole hostí Olomouc. „A bezpodmínečně musíme vyhrát,“ zavelel gólman. Otřepe se Plzeň rychle?