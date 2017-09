Takový začátek jsme si představovali, zářili hokejisté Vsetína

„Věřili jsme, že nás lidi poženou dopředu, a během zápasu se to potvrdilo,“ usmíval se kapitán VHK Robe Vsetín Martin Podešva, který už v 75. vteřině otevřel gólový účet utkání.

Ve Vsetíně se profesionální hokejová soutěž nehrála dlouhých deset letech. Po vyloučení z extraligy v roce 2007 ve městě dospělý hokej na čas skončil a pak chvíli trvalo, než povstal z popela.

„Tehdy jsem šel druhým rokem do juniorky a A tým tu nebyl. Chyběla větší motivace se někam posunout. Ač nerad, musel jsem odejít,“ vzpomínal útočník Ústí Daniel Vrdlovec, který patří do generace, jež v roce 2007 vyhrála pro Vsetín juniorský titul. „Jsem rád, že je tu aspoň první liga, město si to zaslouží. Věřím, že do budoucna to vytáhnou ještě výš.“

Celé město se na prvoligovou premiéru těšilo. Vedení klubu vyjednalo s Ústím výměnu pořadatelství, aby první zápas spojilo s probíhajícím festivalem Valašské záření. Dlouho před úvodním buly stály před stadionem davy fanoušků, které patnáct minut před začátkem předvedly všem soupeřům, co je tady čeká. Sborové „Vsetín“ muselo být slyšet daleko za branami stadionu.

„Na bouřlivé prostředí jsme se připravovali. V sestavě máme spoustu zkušených hráčů, kteří jsou na to zvyklí,“ odmítl trenér Ústí Tomáš Mareš, že za porážku může prostředí. „Nebudeme poslední, kdo tady prohrál.“

Vsetín rozhodl o svém triumfu ve druhé třetině. Zatímco první část nabídla vyrovnaný hokej, po přestávce domácí dominovali. Svou převahu potvrdili dvěma góly, díky nimž utekli na dílčí skóre 4:1.

„Chtěli jsme hrát aktivně už od začátku, ale nedařilo se nám usadit se v útočném pásmu. To nám šlo až ve druhé a třetí třetině, kdy jsme si díky tomu vytvářeli šance,“ upozornil trenér Vsetína Luboš Jenáček.

Domácí přestáli i kritické chvíle v poslední části. Poté, co Ústí inkasovalo ve vlastní přesilovce popáté, krátce po jejím skončení snížilo na 5:2. To se stalo ve 49. minutě. Vzápětí dostalo výhodu trestného střílení, jenže Vrdlovec proti gólmanu Horčičkovi neuspěl.

„Měl jsem v plánu zakončit jinak, ale puk mi odskočil,“ posteskl si Vrdlovec. „Mohlo to být drama, bohužel takový je hokej,“ dodal.

„Od Horčičky to byl důležitý zákrok, ale podržel nás už předtím. Hlavně za vyrovnaného stavu měl několik výborných zákroků,“ ocenil Jenáček svou jedničku.

Ve zbytku utkání už Vsetín drama nepřipustil, takže hráči si mohli vychutnat ovace ve stoje od tří tisíc fanoušků i neoficiální hymnu, píseň Vysoký jalovec. „Takový začátek jsme si představovali,“ usmíval se Podešva.

„Při vší úctě k Ústí nám ale teprve další zápasy ukážou, jak na tom můžeme být,“ upozornil Jenáček na další program. Vsetín ve středu přivítá Karlovy Vary, které sestoupily z extraligy, a v sobotu jede do Kladna.