Střelecký zmar. Hokejisté Zlína na úvod doma neskórovali

Ve Vítkovicích stačil Beranům jeden přesný zásah na prodloužení, které pak šťastně vyhráli. Proti Pardubicím mohli bodovat jen s čistým kontem. „Víme, že letos asi nebudeme dávat nějak extra moc branek. Musíme se soustředit na obranu. Za dvě kola jsme dostali tři branky, aspoň něco pozitivního,“ pravil Kubiš.

Stejně jako ve Vítkovicích Zlín svého soupeře přestřílel, vyložených šancí měl však pomálu. „Je to upracované. Chtělo by to zjednodušit a dát nějaký náhodný gól, aby se puk od někoho odrazil. Pak to tam třeba začne padat,“ věří Kubiš.

„Musíme střílet z lepších pozic. Takové příležitosti jako Pardubice jsme neměli,“ zmínil druhý trenér domácích Martin Hamrlík.

Jenom v prostřední periodě ujížděli hosté na brankáře Kašíka dvakrát dva najednou a dvakrát sami. „To bylo hrozné. Při každém střídání byl nějaký problém. Blbě jsme vystřídali, nebo jsme šli zeširoka, střed byl volný a útočníci nepokrytí,“ vypíchl Kubiš.

Berany dlouho držel v naději Kašík, který zneškodnil blafáky Jána Sýkory i Perreta, proti dorážce Kauta po střele Trončinského byl ale bezmocný. „Rozhodlo, kdo dá první gól. O to více mrzí, že jsme ho dostali při vlastní přesilovce,“ poznamenal Hamrlík.

Oproti minulé sezoně nezůstal ve zlínské sestavě ani jeden stejný útok, na to ale nesoulad Kubiš neházel. „Tři roky se to točí, přijdou noví lidi, to nás však neomlouvá. Měli jsme dost času se sehrát. Musí se přidat každá lajna tím, co má, ne si dělat každý co chceme,“ nabádá Kubiš.

Dostat se povedenou kombinací do šance, to se Beranům nedařilo. „K nim se propracujete jednoduchým hokejem, a ten jsme nehráli,“ věděl Kubiš.

Špatnou zprávou pro Zlín je absence tvořivého obránce Davida Noska, který odstoupil v závěru pátečního utkání s poraněným ramenem. Prognóza není příznivá, scházet bude nejméně dva měsíce. „Davida znám dlouho, je to jeden z nejlepších beků v extralize. Super bruslař, fyzicky fantasticky připravený, umí rozehrát. Je citelné, když chybí,“ uvedl Kubiš. Do dvou týdnů by se aspoň mohl vrátit útočník Honejsek.