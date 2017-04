Hokejisté Zlína začali přípravu. Bez větších posil i generálního partnera

„Téma sponzorského zajištění oznámíme v řádech týdnů,“ uvedl jen tiskový mluvčí hokejistů Roman Ordelt.

Na pondělním setkání s novináři chyběl šéf klubu Karel Adamík, o pohybech v kádru informoval sportovní manažer Jiří Šolc. „Filozofií klubu je, aby tady působili hráči spjatí s organizací,“ potvrdil Šolc, co už je delší dobu jasné.

Do toho přesně zapadá angažmá obránců Noska s Valentou a útočníků Fořta se Sedláčkem. S výjimkou extřineckého Noska však ani jeden z nich nezanechal ve Zlíně výraznější extraligovou stopu.

„Známe je, vyrostli tady. A jak ukázalo i letošní play-off, parta je kolikrát důležitější než velká jména,“ věří trenér Robert Svoboda, že navrátilci si řeknou o větší prostor na ledě než v minulých letech.

Kádr hokejistů Zlína na startu přípravy Brankáři: Libor Kašík, Tomáš Štůrala. Obránci: Tomáš Žižka, David Nosek, Martin Matějíček, Dalibor Řezníček, Tomáš Valenta, Oldřich Horák, Daniel Gazda, Martin Padrnos. Útočníci: Ondřej Veselý, Pavel Kubiš, Antonín Honejsek, David Šťastný, Zdeněk Okál, Jiří Ondráček, Michal Popelka, Pavel Sedláček, Michal Gago, Jiří Karafiát, Jan Václavek, Štěpán Fryšara. Připojí se později: Tomáš Fořt, Filip Chytil. V reprezentaci: Roberts Bukarts (Lotyšsko), Petr Holík (Česko). Zvažují pokračování kariéry: Miroslav Blaťák, Jiří Marušák. Přišli: Nosek (Třinec), Valenta (Zvolen), Sedláček (Šumperk), Fořt (Olomouc), Václavek, Fryšara (oba z juniorky). Odešli: Robert Říčka (Sparta), Oldrich Kotvan (Mladá Boleslav), Roman Vlach (Olomouc).

Šolc připustil, že do Zlína by se také mohl vrátit forvard Tomáš Rachůnek. Karlovy Vary sice na něho uplatnily opci, jenže to bylo ještě předtím, než spadly po 20 letech z extraligy.

„Může být jednou z variant. Kádr ještě uzavřený není. Jednáme s dalšími hráči,“ naznačil sportovní manažer. Případné změny úzce souvisí s osudem dvou nejproduktivnějších hráčů mužstva Robertse Bukartse a Petra Holíka.

Oba mají výstupní klauzuli do ciziny, která platí do konce května. Holík se podle ruských serverů stal hráčem Čerepovce. Zlínský klub oficiálně žádné stanovisko zainteresovaných stran nedostal, podle zjištění MF DNES je však Holíkův odchod na rozdíl od Bukartse hotovou věcí.

„O Bukartsovi se budeme bavit po mistrovství světa,“ pravil Šolc. Pokud Lotyš na šampionátu nezazáří, zřejmě zůstane.

Otazník visí nad juniorským reprezentantem Filipem Chytilem, jehož čeká vstupní draft do NHL. Dá se předpokládat, že nadaný centr se bude řídit doporučením svého zámořského klubu.

Jisté není ani složení obrany. Závisí na rozhodnutí veteránů Marušáka s Blaťákem, který odehrál minulou sezonu se zdravotním omezením kvůli chronicky bolavým zádům.

„Marušák si vzal čas na rozmyšlenou, Blaťák zaslouží nadstandardní přístup,“ pravil Šolc.

Na příští týden plánuje klub svolat k Blaťákovi mimořádnou tiskovou konferenci. Bylo by překvapením, kdyby na ní mistr světa neoznámil konec hráčské kariéry.