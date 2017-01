Extrémní trmácení? Na únavu se nikdo neptá, vědí hokejisté Znojma

Jistě, ďábelský program mezinárodní soutěže v jinak svátečně laděném konci prosince není žádnou novinkou, stejně jako mnohdy úmorné cesty. Ale Orli tentokrát prožili opravdový extrém.

Od minulé středy do neděle museli zvládnout tři venkovní zápasy, přičemž štreky do Lublaně, Salcburku a Lince daly i s návraty do kupy přes dva tisíce kilometrů. Pro srovnání: sousední extraligová Kometa tolik nenajela za celý prosinec.

„Nejlepším způsobem, jak zregenerovat, je vyhrát. Pak cesta zpátky uběhne líp, příjemněji se cestuje i k dalšímu zápasu,“ oznámil Bartoš. Tuto metodu Orli úspěšně aplikovali v případě výletu do Lublaně, kde ve středu uspěli 4:1. V pátek v Salcburku však museli skousnout porážku 2:4, v neděli v Linci pak dostali naloženo 2:7.

Svůj tvrdý úděl snášejí Znojemští s nadhledem. „Nemůžu říct, že toho máme plné zuby, i když cestujeme asi nejvíc z celé EBELky. Autobus je přizpůsobený pro každého tak, že si může lehnout a dobře se na zápas připravit,“ podotýká Bartoš.

Ani tak to není žádná legrace. Ve středu do Lublaně se Orli plahočili šest hodin, po zápase dorazili zpět ve čtyři ráno. A hned v pátek následovala čtyřhodinová pouť do Salcburku. „Každý to v autobusu řeší individuálně. Někdo kouká na film, jiný poslouchá hudbu. Ale při delších cestách většinou celý autobus spí,“ přibližuje Bartoš. „Ve dnech mezi zápasy jsou pak potřeba masáže a další regenerace. Každý ví, jak se nejlíp připravit, takhle to v EBELce mezi svátky prostě je.“

V tomto čase je liga neúprosná i bez ohledu na zeměpis. Orli hráli večer před Štědrým dnem a hned dva dny po něm, poté následovala ona třízápasová šňůra venku. „Člověk to bere jako hotovou věc. Jasně že se únava kumuluje, ale na to se na ledě nikdo neptá. Každý se musí připravit, jak nejlépe umí, na ostatní věci se nikdo nedívá. Jsme profíci a musíme se s tím vypořádat,“ hlásí Bartoš.

Kromě vydatné porce kilometrů na tachometru se museli hráči Znojma v minulém týdnu vypořádat také se změnou trenéra. Ve čtvrtek ráno si v šatně vyslechli, že dosavadního kouče Jiřího Režnara nahradil Roman Šimíček.

Žádná herní revoluce se ovšem neplánuje. „Budu se snažit pokračovat v tom, co je zde nastolené. Chci, aby hráči uvěřili tomu, že je to tak správně a posune nás to někam dál,“ uvedl pro klubový web bývalý reprezentační útočník, který svou trenérskou kariéru teprve pozvolna rozjíždí. „Je to jiná práce, než jsem doposud dělal u mládeže. Působí na to hodně vlivů, ale nebojím se toho. Naopak se těším, že to pro mě bude něco nového,“ podotkl Šimíček.

Úvod znojemské mise se mu však nepovedl, Orli pod jeho vedením padli v Salcburku i v neděli v Linci. Další duel je čeká v úterý od 18.30 doma proti Villachu.