Hokejisté Znojma vyrazili za nadějí do Švýcarska. Proti stojí Červenka

„Čím jsem starší, tím je cestování horší,“ prohodí znojemský trenér Jiří Režnar. „Naštěstí máme velký autobus a každý má dvousedadlo pro sebe, dá se to přežít.“

Orli se vydali do 950 kilometrů vzdáleného Fribourgu. Ve městě, které leží na hranici mezi německy a francouzsky mluvící částí Švýcarska, se ve čtvrtek od 19.45 (přímý přenos vysílá Sport 1) představí v druhém utkání hokejové Ligy mistrů. „Kdybychom tam jeli na hory na výlet, bylo by to jiné, ale jedeme tam pracovat,“ burcuje kouč Orlů.

Vicemistr EBEL do evropské soutěže vstoupil minulý týden domácí porážkou 3:4 s Mnichovem. Ve tříčlenné skupině, z níž budou pokračovat do další fáze dva nejlepší týmy, hrají Znojemští o reálnou postupovou naději. „Něco málo přizpůsobíme jejich hře, ale budeme chtít být aktivní,“ oznamuje Režnar, jenž do branky pošle Patrika Nechvátala.

Ten bude čelit útočným šikům, které bude řídit reprezentační forvard Roman Červenka. „Je schopný rozhodovat zápasy přihrávkami a góly,“ varuje znojemský stratég. „Do Švýcarska se těžko chodí, ale když se tam nějaký Čech objeví, musí to být top hráč.“

Odvetu s Fribourg-Gottéronem sehraje Znojmo doma v neděli.