Pardubice čekají urputní Hanáci: Každý puk bude důležitý

Papírově by to měl být o poznání slabší soupeř než dvojice Třinec-Sparta, na kterou už Pardubice v úvodu nejvyšší soutěže narazily. Jejich obránce Ctirad Ovčačík však odmítá, že by s olomouckými „Kohouty“, jež vede někdejší kouč Dynama Zdeněk Venera, měla být jednodušší práce. „Neočekávám lehký zápas,“ prohlašuje 31letý bek, jenž se při nedělní porážce 2:3 se Spartou blýskl krásnou gólovou kličkou do forhendu.

„Olomouc se vyznačuje tím, že má strašně moc zblokovaných střel. Hraje urputný hokej, tam to bude boj, zase po celých šedesát minut. Každý puk bude důležitý,“ tuší hráč, který je v Pardubicích na hostování z Mladé Boleslavi zatím do konce září.

Vyhrát na stadionu Olomouce, jež naposledy loupila výsledkem 2:0 v Boleslavi, je však záhodno. Jak proto, aby se Dynamo zvedlo ze dna tabulky, tak pro vlastní povzbuzení. Vždyť pár dní po mači na Hané přijdou bitva s úřadujícími mistry z Liberce a derby v Hradci...

„Týmu by obrovsky pomohlo, kdyby v úterý urval vítězství,“ uvědomuje si i trenér Peter Draisaitl. Se sestavou, už tak poznamenanou několika absencemi, více hýbat nechce. „Chceme podržet tu současnou, ať má stabilitu. Nebudeme míchat složením jednotlivých řad jen proto, že jsme dvakrát prohráli,“ vysvětluje německý kouč Dynama.

Co mu dosud v herním projevu jeho celku vadilo? „Když opomeneme nějaké individuální věci, tak se nám zatím nedaří být tak produktivní, jak potřebujeme, například v přesilovkách,“ říká Draisaitl. „Zápasy však musíme hodnotit pečlivě a férově. Početní výhody nehrajeme špatně, tam je to o detailech. V pondělí jsme na toto téma měli delší sezení s hráči, abychom na tom zapracovali. Na úvod soutěže jsme dostali dva dobré soupeře; pozitivní poznatek je, že proti takovým týmům dokážeme hrát,“ dodává trenér Pardubic.