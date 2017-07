Příjemná premiéra pro Pešána. Hokejová dvacítka porazila Švýcary

Právě Pešán, který vede tým nově od této sezony s asistenty Rostislavem Vlachem a Miroslavem Přerostem, dal v ročníku 2015/16 Zacharovi příležitost okusit extraligu. Minulou sezonu už strávil v týmu Sherbrooke Phoenix, který hraje juniorskou QMJHL.

Trenéři mohli využít hráče ze zámoří před jejich odletem za oceán. A další z nich, útočník Albert Michnáč otevřel již na konci druhé minuty skóre. Ve 13. minutě zvýšil Zachar, Švýcaři sice kontrovali, ale Zachar vrátil domácím ještě do první přestávky dvoubrankový náskok. V závěru potvrdil výhru další forvard Tomáš Havránek.

Stínem zápasu bylo zranění útočníka Martina Nečase, jenž ve druhé třetině odstoupil ze hry. Podle prvních informací má letos nejvýše draftovaný český hráč, jenž před nedávnem podepsal smlouvu s Carolinou, problémy s břišním svalem.

„Uvidíme v nemocnici, snad nepůjde o nic závažného,“ uvedl Nečas pro iSport.cz. „Teď to určitě bude o klidovém režimu. Hlavně doufám, že to nebudou natržené břišní svaly. Cítil jsem je už předtím a teď jsem udělal nějaký špatný pohyb a bylo to. Hlavní je, že kluci vyhráli,“ dodal osmnáctiletý útočník.

Ve středu se oba celky utkají znovu. Hrát se bude opět v Brně, zápas začne v 17:30. Pešánův výběr následně v sobotu zamíří na sever Evropy. V rámci soustředění ve finském Vierumäki se v pondělí a v úterý utká s domácí juniorskou reprezentací.