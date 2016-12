Další pokus hokejové dvacítky začal dobře. I s potomky slavných

Hokej

Dalších 5 fotografií v galerii Český hokejový útočník Daniel Kurovský neuspěl v šanci před finským brankářem Vehviläinenem z Finska. | foto: AP

dnes 9:59

Český tým už jedenáctkrát nepřešel přes čtvrtfinále. Naposledy v roce 2005 v americkém Grand Forks to dokázala bronzová parta okolo Davida Krejčího, Michaela Frolíka či Romana Červenky. Teď je tu dvanáctý pokus. V noci začalo v kanadských městech Montrealu a Torontu mistrovství světa hokejistů do 20 let.