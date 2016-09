Hokejová exhibice ve Zlíně láká na legendy i rodinné souboje

Nejmladší z rodu Okálů se těší na zápas proti strýci Jeho otce Zdeňka vyřadily potíže s kolenem, přesto to bude pro Zdeňka Okála mladšího speciální zápas. V exhibičním utkání extraligových hokejistů PSG Zlín se postaví týmu legend, který povede jako kapitán jeho strýc Miroslav Okál. „Můžu si zahrát proti těm, k nimž jsem jako malý vzhlížel, užít si atmosféru. Všichni nás uvidí pohromadě,“ těší se nejmladší z hokejového rodu Okálů na dnešní slavnostní duel. Zahrál jste si už někdy proti strýci?

Když jsem byl jako druhoročák v dorostu, tak mě vzal pan Venera na trénink áčka. Jinak jsme se na ledě nepotkali. Hecujete se před exhibicí?

Psali jsme si, těšíme se oba. Škoda že chybí táta, ale ten bohužel nemůže hrát. Přijde se jenom podívat. Jaký se dá čekat výsledek? Remíza?

Zatím jsme se o tom v kabině nebavili. Teď je kolotoč zápasů a tréninků. Nacvičuje se na ligu. Bude to zpestření. Pro fanoušky zápas, na který nezapomenou celou sezonu. Myslím, že se šetřit nebudeme. Ani trenéry?

Pana Juríka (asistent) budu šetřit, Rosťa (hlavní kouč Vlach) to vydrží. Co čekáte od zlínských legend?

Hokej se nezapomíná. To je jako jízda na kole. S hokejkou to každý z nich ještě umí. Bude se na co dívat. Snad vydržíme jejich tempo. (usmívá se)