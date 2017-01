Hokejová extraliga: Litvínov vede nad Spartou, ve Varech se hraje derby

Extraliga nabízí v neděli kompletní program sedmi utkání, láká především na dva šlágry.

Střetnutí Litvínova se Spartou pravidelně přitahují značnou diváckou pozornost, tentokrát je okořeněné i sousedstvím v tabulce. Oba soupeři si v aktuální sezóně připsali ve vzájemných duelech po jedné domácí výhře.

Ve druhém hitu 37 kola přivítá třetí Kometa druhý Liberec. Bitva dvou horkých kandidátů na zisk extraligového titulu začíná v brněnské aréně od 17:20. Přímým přenosem ji vysílá Česká televize.

Dále se hraje: Hradec Králové vs. Třinec, Mladá Boleslav vs. Chomutov a Zlín vs. Olomouc.