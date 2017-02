Extraliga finišuje: Liberec je blízko prémii, Litvínov drží čtvrtfinále

V neděli se Brandon Maxwell do Pardubic vrátil. Už jako strážce boleslavské branky vychytal výhru, dokonce si připsal přihrávku na třetí gól. A zatímco domácí nemine baráž, Boleslav je i díky Maxwellově formě (na boleslavském stadionu nedostal tři zápasy za sebou gól) blízko jistotě předkola play-off.

Čtyři kola před koncem má rezervu devět bodů. I to je jeden z výrazných příběhů 48. ligového kola.

Jasněji je po něm i jinde.

Prezidentský pohár

Loni se vzepřeli pověrám a beze strachu se dotkli trofeje, kterou dostává vítěz základní části. A pak hokejisté Liberce triumfovali i v play-off. Teď jim stačí jediné vítězství ze čtyř zbývajících zápasů a Prezidentský pohár, ke kterému hokejový svaz přidává i prémii milion korun pro mládež, získá Liberec znovu.

Začínat čtvrtfinále doma

Ve vyrovnaných partiích je to mnohdy klíčová výhoda – umístíte-li se v základní části do čtvrtého místa, začínáte čtvrtfinálovou sérii doma. Liberec už o čtyřku nepřijde, druhý Třinec jen těžko. Chomutov i Kometa jsou teď zase daleko, a tak na dvě místa ve čtyřce jsou tři adepti – Hradec, Sparta (má zápas k dobru) a Litvínov. „Máme ještě čtyři zápasy a potřebujeme aspoň dvakrát vyhrát, abychom měli jisté čtvrtfinále,“ tvrdí litvínovský útočník Jakub Černý.

Důležitá šestka

Černý mluví matematicky správně, je však velký pesimista. V šestce, která znamená jisté čtvrtfinále, velmi pravděpodobně Litvínov bude. A tak o to jediné zbývající místo svedou boj hráči Komety a Chomutova, kteří včera shodně nedali ani gól. A pozor – v předposledním kole je čeká vzájemný střet. Mimochodem, proklouzne-li do čtvrtfinále Chomutov, pak se už v této sezoně jistojistě dočká Vladimír Růžička jako první trenér 1000. odkoučovaného zápasu v lize!

Řež o desítku

Kdo získá vstupenku do desítky, která zaručuje postup do předkola play-off a zachování naděje na titul? O Boleslavi už byla řeč, Vítkovice zase mají zápas k dobru, a tak střízlivý pohled říká, že o poslední, desáté místo se budou rvát tyto tři: Plzeň, Olomouc a Zlín. „Ano, mezi námi se rozhodne. A bude to boj do posledního kola. Vidina předkola tam je, proto to žádný z hráčů nevypustí,“ řekl včera zlínský trenér Martin Hamrlík.

Jistá baráž

Skupina o udržení, kde kluby na 11. až 14. místě odehrají šest kol (body jim zůstávají), bude letos bez nervů. Baráž reálně nemine Pardubice ani Karlovy Vary. Však útočník Varů Milan Mikulík včera přiznal: „Naší motivací je neskončit před baráží na posledním místě.“

Kdo bude král bodování?

Sparťan Lukáš Pech dal včera dva góly Kometě a je jen bod od lídra bodování, svého spoluhráče Petra Vrány. I tady se zřejmě rozhodne až v posledním kole, protože v první pětce je rozdíl pouhých dvou bodů – 1. Vrána 47, 2. Vondrka 46, 3. Pech 46, 4. Kubalík 45, 5. Bednář 45.