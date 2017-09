Vzhůru do arén, hokejová extraliga je na startu. Obhájí Kometa titul?

Týmy před začátkem sezony Kometa Brno (kurz Tipsportu na titul: 3,8)

Zůstal útočník Erat i obránci Krejčík a Němec. Šéf a trenér Libor Zábranský o obhajobě nahlas nemluví, ovšem říká: „Měli bychom být skromní a dát si jako každý rok nejdůležitější cíl, a to je bavit diváky.“ Bílí Tygři Liberec (5,5)

Odešli obránci Šimek a Vitásek, útočníci Valský a Radivojevič. Z NHL se vrátil obránce Šmíd. „Chceme v základní části skončit ideálně do čtyřky, abychom čtvrtfinále rozehráli doma,“ míní manažer Ctibor Jech. Mountfield Hradec Králové (5,5)

Řada posil, silný rozpočet, a tak je po bronzu ambicí finále. Kapitán Jaroslav Bednář sní: „Bylo by hezké ještě jednou zvednout pohár a pak v klidu odejít.“ Piráti Chomutov (25)

Na jaře skončili čtvrtí, jenže kvůli ekonomickým potížím zůstali bez velkých posil. „Semifinále se rovnalo zázraku, takže teď koukáme do desítky,“ říká opatrně kouč Vladimír Růžička. Oceláři Třinec (7)

Omlazený kádr, ale pořád stejně vysoké ambice. „Dáváme si cíl minimálně účast v Lize mistrů,“ říká viceprezident klubu Jan Czudek. Tam se dostanou dva nejlepší ze základní části a finalisté. Sparta Praha (6)

Tým má nové brankářské duo Aittokallio–Honzík. „Sparta musí mít nejvyšší cíle. Přesto po dlouhé době asi nejsme jednoznačným favoritem soutěže,“ míní kouč Jiří Kalous. Verva Litvínov (30)

Hráči prskali, ale letní příprava trvala 12 týdnů oproti obvyklým 10. „Přemýšleli jsme, jak to připravit, abychom byli hladoví, zdravě nabuzení a dobře připravení,“ říká trenér Radim Rulík. Cílem je play-off. Škoda Plzeň (11)

Možná černý kůň ligy. Klub získal silné posily do útoku (Mertl, Straka, Gulaš a navrátilec Kubalík). „Tým je slušný, ale teď je to jenom o tom, předvést to na ledě, kde bude úplně jiný tlak,“ ví šéf Martin Straka. Vítkovice Ridera (17)

Klub plný tajnůstkářů aneb kouč Jakub Petr říká: „Chceme, aby Vítkovice byly tam, kde v minulosti. Máme interní tajný cíl, zveřejňovat ho nechceme.“ BK Mladá Boleslav (17)

Klub mění vizi i styl hry. Přišli noví trenéři (Augusta–Ujčík) i manažer Bukač. „Máme hráče, kteří mají možnost a vůli se zlepšovat. A my věříme, že jsou to typy, které se zlepšovat budou,“ říká Patrik Augusta. HC Olomouc (90)

Věří v týmovou chemii a chtějí, stejně jako všichni ostatní, do play-off. „Od začátku do toho budeme šlapat a předkolo uděláme,“ slibuje kapitán Martin Vyrůbalík. Aukro Berani Zlín (55)

Klub měl finanční těžkosti. Přišel nový generální manažer Martin Hosták, dřívější komentátor, který říká: „Desítka je reálný cíl.“ Dynamo Pardubice (55)

V minulé sezoně přežil klub klinickou smrt. Zachránil se v baráži a teď šéf Dušan Salfický slibuje: „Chceme hrát hokej, který přitáhne do hlediště více fanoušků, a chceme předkolo play-off.“ Dukla Jihlava (150)

Kádr, rozpočet i pohled bookmakerů značí, že jde o hlavního outsidera. Kouč Petr Vlk ale říká: „Věřím tomu, že tým bude konkurenceschopný.“