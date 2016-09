Sparta zvítězila v Lize mistrů na ledě Färjestadu a vede skupinu

Hokejisté pražské Sparty už s jistotou postupu do play off vyhráli v Lize mistrů ve svém posledním utkání ve skupině O na ledě Färjestadu 3:2 v prodloužení a dostali se před švédského soka do čela tabulky. Ani na třetí pokus neuspělo Znojmo, které ve skupině F doma podlehlo švýcarskému Fribourgu 1:3. Ještě ale může živit naději na postup do 1. kola vyřazovací části na úkor Mnichova. Od 18:00 hrají ještě Pardubice ve skupině A na ledě Wolfsburgu.

Sparta se představila v Karlstadu už bez kouče Jiřího Kalouse, který na srazu před Světovým pohárem začal plnit povinnosti asistenta trenéra české reprezentace Josefa Jandače. Bezbrankový stav ještě neprolomil ve 22. minutě sparťan Cingel, který po přečíslení ve vlastním oslabení trefil tyč. Do vedení šli za čtyři minuty domácí po chybě gólmana Pöpperleho, který rozehrál za brankou puk přímo na hůl Perssonovi a po jeho přihrávce zakončil do prázdné branky Nilsson. Sparta vyrovnala v 37. minutě, kdy už ze hry čtyř proti čtyřem hrála dvě vteřiny v oslabení. Kombinaci Netíka a Pecha zakončil Vrána. Ve 48. minutě otočil stav v přesilovce Černoch, ale domácí si 42 vteřin před koncem třetí třetiny díky Stapletonovi vynutili prodloužení. V něm po 59 sekundách rozhodl po spolupráci s Formanem Pech. I přes výhru se ale Sparta udrží na prvním místě jen v případě, že Färjestad nebude v sobotu doma bodovat s Krakovem. Pražané doma totiž se švédským celkem prohráli 1:2. Znojmo po prohrách doma s Mnichovem a na ledě Fribourgu ani napotřetí nebodovalo. Fribourg dostal do vedení ve 14. minutě při hře čtyř proti čtyřem střelou z mezikruží Sprunger, jemuž nabil Bykov. Švýcarský celek před polovinou závěrečného dějství po kombinaci v přesilovce pěti proti třem zvýšil díky Romanu Červenkovi, který byl v sobotu dodatečně nominován na Světový pohár. K české reprezentaci se ale připojí až za týden. Znojmo sice ještě vykřesalo naději na bodový zisk v 58. minutě díky trefě nizozemského útočníka Bruijstena. Při power play Orlů ale dovršil výsledek tři vteřiny před koncem do prázdné branky Pouliot. Hokejová Liga mistrů Skupina A EHC Wolfsburg Grizzly Adams - HC Dynamo Pardubice 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) Branky a nahrávky: 11. Haskins (Furchner, Foucalt), 22. Furchner (Dehner, Haskins), 26. Sharow (Pfohl, Mulock), 34. Aubin (Voakes), 42. Furchner (Brent, Likens), 47. Mulock (Riefers, Likens). Rozhodčí: Sjöqvist (Švéd.), Brüggemann - Merten, Müller (oba Něm.). Vyloučení: 1:6, navíc Sharrow (Wolfsburg) 10 min. Využití: 3:0. Diváci: 1965.

Pardubice: M. Růžička - Schaus, Čáslava, Leduc, L. Havlík, Ovčačík, Rýgl, Bokroš - P. Sýkora, Hodgman, Hubáček - Zadina, Nahodil, Rolinek - Bárta, Tomášek, Klimenta - Mallet, M. Kaut, T. Kaut - Rapáč. Trenéři: Draisaitl a K. Beran. Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Frölunda 3 2 0 1 0 9:6 7 2. Wolfsburg 2 1 0 0 1 7:2 3 3. Dynamo Pardubice 3 0 1 0 2 5:13 2 Skupina F Orli Znojmo - Fribourg-Gottéron 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 58. Bruijsten (Číp) - 14. Sprunger (Bykov), 49. Červenka (Rathgeb), 60. Pouliot (Ritola). Rozhodčí: Novák (SR), Čech - Reich, Skopal (všichni ČR). Vyloučení: 6:8. Využití: 0:1. Diváci: 2547.

Znojmo: Schwarz - Lakos, Šulák, McMonagle, Řezníček, Biro, Kadeřávek, Lattner - P. Kalus, Pucher, Tomas - Bruijsten, Číp, Györi - P. Novák, Beroun, J. Šeda - Bartoš, Marek Špaček, Csamangó - Vodný. Trenéři: Režnar, Žůrek a Vybíral. Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Fribourg-Gottéron 3 3 0 0 0 11:3 9 2. Mnichov 2 1 0 0 1 4:6 3 3. Znojmo 3 0 0 0 3 6:12 0 Skupina I SaiPa Lappeenranta - Lulea 3:2 po sam. nájezdech Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. SaiPa Lappeenranta 3 2 1 0 0 11:6 8 2. Eisbären Berlín 2 1 0 0 1 4:5 3 3. Lulea 3 0 0 1 2 5:9 1 Skupina O Färjestad BK - HC Sparta Praha 2:3 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 26. Nilsson (Persson), 60. Stapleton - 37. P. Vrána (Pech, Netík), 48. Černoch (Klimek), 61. Pech (Forman). Rozhodčí: Lindqvist (Fin.), Sjöberg - Löfgren, Persson (všichni Švéd.). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 3758.

Sparta: Pöpperle - Čajkovský, J. Mikuš, Piskáček, Eminger, Švrček, Kalina, Gernát, Hrbas - Klimek, Černoch, P. Vrána - Uher, Cingel, Forman - Netík, Pech, Kumstát - O. Procházka, A. Kudrna. Trenéři: Moták a Veber. Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Sparta Praha 4 2 1 0 1 16:10 8 2. Färjestad 3 2 0 1 0 9:5 7 3. Cracovia Krakov 3 0 0 0 3 7:17 0