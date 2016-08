Česko-slovenská bitva v Lize mistrů. Plzeň vyzve Nitru

„Kvalitu soupeře respektujeme, nesmíme nic podcenit. Nitra v prvním kole prohrála smolně ve Stavangeru, teď to bude chtít na domácím ledě za každou cenu napravit. Budou hrát hodně aktivně, my do toho musíme dát všechno,“ burcoval Ladislav Čihák, asistent hlavního plzeňského kouče Straky.



Škoda minulý víkend prožila výtečnou premiéru v Champions Hockey League. Ve Stavangeru si proti Oilers připsala vítězství 3:0 a udělala první krok postupu ze skupiny. Ten si zajistí první dva celky.

„Před utkáním v Norsku jsem byl malinko nervózní, soupeř vypadal našlápnutě. Nakonec to tak žhavé nebylo a jen doufám, že takový hokej budeme předvádět i dál a podaří se nám splnit cíl a postoupit do vyřazovací části,“ uvedl gólman Matěj Machovský.

Dnes se v Nitře mezi tyče postaví znovu a trenéři už mohou v sestavě počítat i s dvojicí nejzkušenějších hráčů – nastoupí obránce Kadlec a v útoku kapitán Kratěna. „Poprvé po dlouhém zranění dostane příležitost Honza Schleiss, který se postaví na pravé křídlo třetí formace k Preisingerovi a Svobodovi. Čtvrtá formace pak nastoupí ve složení Yellow Horn - Koreis - Hollweg,“ informoval asistent Čihák. K dispozici nebude Stach, kterého na centru druhého útoku nahradí Lev.

„Plzeň má výborné mužstvo. Hráči jsou rychlí, silní a k tomu technicky zdatní. Napadají na maximum, mají výborné přesilovky. A jejich elitní formace má skvělou formu,“ varoval trenér Nitry Andrej Kmeč.

V jeho týmu jsou i dva hokejisté, kteří v minulosti prošli Plzní. 40letý forvard Juraj Štefanka odehrál na západě Čech sezonu 2002/03 a vstřelil 10 branek, o pět led mladší bek Branislav Mezei si za tehdejší Lasselsberger připsal devatenáct utkání. „Česká liga je kvalitní. Hraje se tam víc do těla, takticky jsou týmy disciplinovanější. To mi v naší soutěži v základní části chybí,“ mínil Mezei, kapitán Nitry.

Jak dopadne Česko-Slovenský souboj dnes?