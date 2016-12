Jsem rád, že jsme napravili dojem, těší plzeňského Koreise

Na ledě Mladé Boleslavi předvedli plzeňští hokejisté zlepšený výkon. Dočkali se za něj výhry a svému soupeři se přiblížili na jediný bodík. Drží se na hraně elitní desítky, ale po pátečním 34. kole z ní mohou vypadnout. Plzeňská Škoda má totiž zápas s Hradcem Králové, který startuje na Spenglerově poháru v Davosu, předehraný.

O to je lépe, že indiáni středeční zápas v Mladé Boleslavi zvládli. Obětavým výkonem se na výhře podílel urostlý útočník Jakub Koreis, jenž měl ze všech nejvyšší vytížení.

Na ledě strávil 24:58 minut a hlavně se blýskl 21 vyhranými buly z 27. „Chodil jsem na buly v obranném pásmu, dnes jich tam bylo celkem dost. Občas se tam ti jejich hráči protočili rychleji, ale to je prostě moje práce,“ řekl útočník pro klubový web.

Program Plzně po Novém roce ÚT 3. ledna 17.00

Vítkovice - Škoda Plzeň PÁ 6. ledna 17.30

Škoda Plzeň - Litvínov NE 8. ledna 15.30

Karlovy Vary - Škoda Plzeň PÁ 13. ledna 18.00

Pardubice - Škoda Plzeň NE 15. ledna 16.30

Škoda Plzeň - Sparta Praha

Víc než vlastní výkon ho ale těšilo týmové vítězství. „Jsem rád, že jsme napravili dojem po utkání s Olomoucí, tady jsme si body nahradili. A snad jsme si také ukázali, jak chceme hrát, abychom získávali další body v příštích zápasech,“ přeje si Jakub Koreis pro lednové pokračování extraligy.

A teď už se těší alespoň na chvilku volna. „Jsem unavený, ale rychleji se to vstřebá, když se vyhraje,“ doplnil plzeňský forvard s číslem 29 na dresu.

Také slovenský bek Peter Čerešňák byl nadšený z plzeňského výkonu. „Pro nás to bylo velmi podařené utkání. Zlepšili jsme strašně moc věcí, které nám dříve nevycházely, navíc jsme se začali i konečně střelecky prosazovat,“ potěšili ho čtyři góly v síti soupeře, který je navíc sousedem v tabulce.

„O to jsou ty body důležitější,“ pokyvuje Čerešňák hlavou. Zároveň ale přiznává, že hru Mladé Boleslavi nemá úplně v lásce, i když tentokrát to vypadalo, že v defenzivě příliš starostí Škoda neměla.

„Zdálo se to, ale nebylo to tak jednoduché. Oni vytahují dva útočníky až na druhou modrou, takže je tam potom veliká propast. Ztrácí se pak určitá kompaktnost a je to celkem složité. Není to příjemný soupeř, proti němu není lehké hrát,“ přiblížil Čerešňák mladoboleslavskou taktiku.

V závěru se navíc domácí uchýlili k tvrdší hře. „Prohrávali o dva góly, potřebovali tedy něco změnit. Zvolili hru do těla, dohrávali agresivně souboje, ale my jsme to naštěstí zvládli v hlavách a do ničeho jsme je nepustili,“ těšilo Čerešňáka. „Hlavní jsou tři body, všechno ostatní jde stranou,“ doplnil Koreis.

Do extraligy znovu plzeňští hokejisté naskočí. Snad jim zlepšená forma vydrží. Boj o play-off je stále hodně otevřený.