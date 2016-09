Tři zápasy a stále bez bodu. Mrzuté, vědí v Plzni a věří v obrat

„Chtěli jsme být od začátku aktivní, hrát na kotouči. To se sice dařilo, jenže pak jsme dostali opravdu hodně laciné branky,“ povzdychl si Ladislav Čihák, asistent hlavního trenéra HC Škoda Michala Straky.

Pravda, hned první dvě střely Brna na branku domácích skončily v síti. A byť pokusy Čermáka a Kvapila byly pohotové, gólman Machovský při nich určitě nebyl bez viny. Však také už v čase 5:24 odklouzal na střídačku a přepustil místo náhradníku Polívkovi.

Plzeň poté snížila, jenže hned za půl minuty přišlo sporně nařízené trestné střílení a Dočekal s velkým štěstím procedil puk mezi Polívkovými betony. „Ale myslím si, že tohle ještě nebyl zlom, větší komplikací byl čtvrtý inkasovaný gól,“ mínil Čihák. Ve 14. minutě totiž skóroval opět Dočekal a Kometa tak rychle nabrala vedení 4:1.

„Měli jsme vynikající vstup do zápasu. Ale také dobře víme, že to bylo dané naší mimořádnou produktivitou. Ty střely byly rychlé a pohotové,“ chválil jeden z brněnských koučů Kamil Pokorný.

Ve druhé třetině Škoda zabrala, soupeře mačkala a toužila se vrátit zpět do zápasu. Yellow Horn otřel puk o tyč, snížení ale přišlo až ve 35. minutě po po přesilovkové ráně Kubalíka. Další šance už gól nepřinesly. Naopak, zkraje třetí části si druhá formace hostů rychle předávala puky v útočném pásmu a Zaťovič přesnou střelou z mezikruží vrátil Kometě klid.

„Brnu tam napadalo téměř všechno. Nejen v první třetině. Vždycky, když jsme se dostávali zpátky do hry, udeřili a náš odpor v pravý okamžik zlomili,“ litoval útočník Škody Jakub Koreis, ještě loni hráč Brna.

V 56. minutě ještě vykřesal naději Yellow Horn prvním gólem v plzeňském dresu, jenže domácí se o závěrečný tlak připravili vlastní hloupostí, když jich na ledě na chvíli bylo šest a museli pykat. „Je to mrzuté. Ale já něco podobného zažil právě v Brně tři sezony zpátky. A zlomilo se to jediným zápasem v prodloužení, otočilo se to a celá sezona dopadla dobře,“ burcoval Koreis.

