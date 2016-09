Hokejová Sparta stabilizovala brankoviště. A chuť po titulu je větší

Také loni při návratu gólmana Tomáše Pöpperleho z ruského Soči se zdálo, že pražský tým našel po sérii nevydařených angažmá a omylů vedení konečně toho správného muže s maskou.

Pöpperle, kterému bude za měsíc 32 let, měl vrátit Spartě extraligový titul. Málem se mu to povedlo, ačkoliv cestu ke slávě si představoval jinak.

„Byly tam nějaké zádrhele v průběhu minulé sezony. Ale budu vycházet z toho, že mi konec vyšel,“ tvrdil sparťanský gólman ve čtvrtek při představení nových dresů a generálního sponzora.

O jakých zádrhelech to mluví? Pöpperle podával nevyrovnané výkony, což vyvrcholilo tím, že klub raději přivedl v únoru jako posilu Dannyho Taylora. Ten byl už pátým brankářem Sparty v jediné sezoně a původní jednička rázem nechtěná...

„Byl bych nerad, kdyby se to opakovalo. Loni jsem spoustu věcí neřešil, základní část jsem trochu vypustil. Pak najednou přišlo období, kdy statistiky byly příšerné. Pak se to začalo řešit a nebylo to dobře. Zbytečně jsem si myslel, že je to v klidu. Ale tak v klidu to nebylo. Budu si na to muset dávat víc pozor, aby zase nepřišel bod, kdy se to zase takhle zlomí,“ přemýšlel Pöpperle.

Také proto, že v play-off chytal výborně, poprvé se dostal do extraligového finále a v šesti zápasech trápil i liberecké mistry, pro nového trenéra Jiřího Kalouse bude jasnou jedničkou. Ale to už tady přece bylo...

Kdo bude jednička?

„Nemá cenu se na to takhle koukat. Sezona se nějak vyvíjí, ale určitě jsem si vzal ponaučení. Jsem připravený jinak. Musíme spolu s Filipem Novotným zamezit tomu, aby se tady protočilo tolik gólmanů,“ říká Pöpperle.

Pětadvacetiletý Novotný, který byl jedničkou v předloňských vyřazovacích bojích (Sparta tehdy vypadla v semifinále s Třincem), se vrátil z nepovedeného angažmá v Novokuzněcku už před časem. Naskočil do dvou zápasů minulého ročníku, v nichž dostal jediný gól. Stříbro však přebíral jako třetí gólman.

„Kdo je jednička, kdo není, já to nějak neřeším. Když mě tam trenér dá, tak budu chtít vyhrát, být úspěšný a udělat něco pro tým,“ prohlásil v rozhovoru pro klubový web.

Pöpperle s Novotný by tedy měli pomoct ke stabilizaci sparťanského brankoviště. V pozadí této akce stojí muž s trefnou přezdívkou „Bingo“. Trenér brankářů Petra Přikryla chválí oba, blízký profesionální vztah s ním má také Michal Neuvirth chytající v NHL.

Osmadvacetiletý brankář z Philadelphie dostal možnost připravovat se přes léto na Světový pohár na ledě s mužstvem Sparty.

Třeba i to nakonec pomůže současné dvojici gólmanů k lepším výkonům. Neuvirth navíc potěšil fanoušky, když řekl: „Sparta je Sparta, pojem. V Česku je to pro mě klub na prvním místě, vracel bych se jedině sem.“

Další pozitivní zprávou je výpomoc šestnáctiletého Jakuba Škarka z Jihlavy. Mládežnický reprezentant vychytal senzační triumf na Memoriálu Ivana Hlinky a za Spartu nastoupil k vítěznému derby proti Slavii.

„Je to talentovaný mladý kluk. Myslím, že tady v Česku dlouho nevydrží, že mu bude malé a za chvíli vystřelí do světa,“ soudí Pöpperle. Pak by pražský celek mohl využít na střídavé starty ještě Ondřeje Bláhu z Českých Budějovic.

Primárně se však pochopitelně spoléhá na duo Pöpperle, Novotný. I kvůli nim Sparta zase mluví o titulu.

„Jsme ve Spartě, o titulu se mluvit samozřejmě bude. S každým úspěchem je chuť větší, byli jsme blízko. Sparta chce titul každý rok, ale teď je pocit, že bychom toho mohli dosáhnout, větší,“ říká Pöpperle a kolega Novotný doplňuje: „Chci se Spartou vyhrát titul. Chci, abychom byli šťastní, protože se tady dlouho nevyhrálo.“

Ano, na jaře 2017 to bude přesně deset let.