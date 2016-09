Sparťanské posily? Ještě jsem chtěl jednoho hráče, přiznal kouč Kalous

„Nevidím v tom komplikaci, protože do přípravy to nijak nezasáhlo, absolvujeme ji celou společně a k národnímu týmu se připojím až od neděle,“ řekl Kalous po čtvrteční tiskové konferenci v Brožíkově síni Staroměstské radnice.

Dokud se nevrátí ze zámoří, budou sparťané pod vedením dočasných šéfů střídačky, podle podrobných instrukcích se role ujmou asistenti Zdeněk Moták a Jiří Veber. „Věřím jim,“ tvrdí Kalous.

Zkušený trenér, který do loňského podzimu vedl Třinec, má tajné přání - stihnout extraligovou premiéru Pražanů.

Jenže rudá loď nejspíše zůstane bez kormidelníka i kapitána. Útočník Jaroslav Hlinka totiž bude marodit ještě přibližně čtyři týdny.

A Kalous patrně po příletu z Ruska nestihne přesun do Vítkovic, kde vicemistr za týden vstoupí do nové sezony.

„Byl bych moc rád, kdybych to do Vítkovic stihl, ale tuším, že se to nepovede. V den, kdy začíná extraliga, se vlastně vracíme z Ruska a v sobotu už hrajeme odvetu v O 2 areně. Pokud to bude jen trochu možné, chci do Vítkovic dorazit,“ dodal Kalous. Ale zároveň si na los nejvyšší domácí soutěže nestěžuje. „Beru to tak, jak to je,“ dodal smířeně.

„Nechtěli jsme se trumfovat s fotbalovou Spartou a Rosickým“

Zásadnější než jeho krátkodobá nepřítomnost budou pro Spartu výkony v celém ročníku. Mužstvo se částečně obměnilo a navzdory dobrým výsledkům v přípravě, se herně stále tak trochu hledá a navyká si na detaily taktického systému. „Ještě si to herně sedá. Ještě to není tak, jak bychom si přáli. Ale jsem spokojený s tím, jak se hráči prezentují a jak zapadli do týmu,“ chválí Kalous.

Klub majitele Petra Břízy přes léto přivedl obránce Martina Gernáta s Richardem Nedomlelem a útočníky Briana Ihnacaka, Petra Vránu a Dominika Uhra, přičemž byl ve hře ještě jeden velký přestup. „Nechtěli jsme se trumfovat s fotbalovou Spartou a Tomášem Rosickým, my se soustředíme na sebe. Ale musím přiznat, že všechny přestupy nevyšly. O jednoho hráče jsem moc stál, nedopadlo to. Jméno si nechám pro sebe,“ řekl jedenapadesátiletý trenér.

Přivedeným posilám každopádně důvěřuje. „Věřím, že budou dost produktivní na to, aby odchod opor z minulé sezony (třeba Daniela Přibyla či Adama Poláška) nebyl moc citelný.“

Týmu nechce vtisknout výrazně jinou tvář, než na jakou byli fanoušci zvyklí, jak sám opakuje, Sparta v uplynulé sezoně hrála výborný hokej. A na to by Kalous rád navázal: „Chceme hrát aktivní a útočný hokej, který se bude divákům líbit a bude je bavit.“