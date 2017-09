Vítkovičtí už hokejem neuspávají, ale Třinec demolice Sparty neděsí

Květoň: Hrál jsem v Třinci, ale nijak to neprožívám Útočník vítkovických hokejistů David Květoň získal v roce 2011 s Třincem titul. V týmu Ocelářů působil necelých sedm sezon. Nějaké napětí, že hraje proti bývalému klubu, ale necítí... Ostatně pryč je čtvrtou sezonu, proti Třinci už nastupoval nejen s Vítkovicemi, ale také s Mladou Boleslaví a Chomutovem. „Ano, hrál jsem v Třinci nějakou dobu, ale nijak to neprožívám. Jde o zápas, jako je každý jiný. Nějakou motivaci však klukům vypíšu. To je tak všechno,“ usmál se novojičínský odchovanec Květoň. Těšíte se do Třince?

To ano. Start máme dobrý my i oni. Je to derby a v něm se může stát cokoliv. Musíme se dobře připravit. V přípravě jste Třinec dvakrát porazili. Může vám to pomoci?

Ty zápasy bych tady vůbec netahal, nyní to už bude ostrá soutěž. Co se dělo v přípravě, je už úplně jedno. V úterý jste Spartě dal hattrick. Budou se vás Třinečtí o to více bát?

Už s nimi nejsem moc v kontaktu, ale nemyslím si, že by se zrovna mě měli více bát. Proti Spartě jste podali výborný výkon. Dobře jste bránili a byli jste i aktivnější v útoku. Tak chtějí Vítkovice v této sezoně hrát?

Je to naše cesta. Ale každý zápas nebudeme soupeři dávat pět šest gólů. Musíme ale zůstat u naší hry a věřím, že nás to odmění a budeme úspěšní. Teď vás čeká další z týmů, které pomýšlejí na nejvyšší příčky.

My chceme hrát pořád stejně, věřit našemu stylu a všechny porážet. V extralize není horší nebo lepší soupeř. Soutěž bude vyrovnaná, každý může porazit každého.