Finští mladíci blamáž nedopustili, udrželi se v elitní skupině MS

Hokej

Zvětšit fotografii Finská střídačka s trenérem Jussim Ahokasem na světovém šampionátu dvacítek. | foto: AP

dnes 7:52

Zpackaný světový šampionát do 20 let skončil pro finské hokejisty aspoň malou satisfakcí. Obhájci titulu zvládli i druhé utkání série o udržení, Lotyšsko zdolali 4:1 a zachránili se mezi elitou. Poražený tým čeká sešup do skupiny A divize I, odkud před rokem postoupil.

Finové po porážkách s Českem (1:2), Dánskem (2:3) a Švédskem (1:3) na turnaji vyměnili trenéra. Jukku Rautakorpiho nahradil Jussi Ahokas a tým už s jistotou boje o záchranu porazil na závěr základní skupiny A Švýcarsko (2:1). Stejným výsledkem pak mladí Finové vykročili v sérii na dva vítězné zápasy proti Lotyšsku. Konečné deváté místo bylo pro Finsko na šampionátu dvacítek nejhorší v historii. V závěrečném vystoupení v Montrealu Finové po 91 vteřinách vedli díky Eelimu Tolvanenovi, ale v 17. minutě vyrovnal Renards Krastenbergs. Převahu v utkání favorit zužitkoval znovu až po 88 sekundách třetí třetiny, kdy skóroval v přesilové hře bek Vili Saarijärvi. Dvěma góly pak pojistil výsledek další zadák Juuso Välimäki. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Montrealu O udržení - druhý zápas: Lotyšsko - Finsko 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 17. Krastenbergs (Čukste, Ponomarenko) - 2. Tolvanen (Räsänen, Saarijärvi), 42. Saarijärvi (Tolvanen, Juolevi), 43. Välimäki (Björkqvist, Kuokkanen), 58. Välimäki (Räsänen, Saarijärvi). Rozhodčí: Hribik, Šír (oba ČR) - Davis (USA), Palej (Rus.). Vyloučení: 12:8, navíc Tralmaks (Lot.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:3. Diváci: 4 216. Konečný stav série: 0:2.