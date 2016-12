Hokejové Ústí v ohrožení. Bez milionů od města prodá či odhlásí ligu

Rozhodla o tom valná hromada klubu v reakci na to, že ústecké zastupitelstvo přikleplo Slovanu dotaci pouze 400 tisíc korun místo garantovaných pěti milionů.

Město Ústí víc dát nemohlo. Je přihlášeno v registru veřejné podpory de minimis, profesionální kluby smí podle nařízení Evropské unie dostat zhruba 5,4 milionu za tři roky. „Ta samá situace se bude za měsíc týkat i fotbalu, určenou částku jsme vyčerpali během minulých let,“ řekl Vladimír Evan, sportovní ředitel Slovanu a šéf sportovní komise města.

Pět milionů znamená pro Slovan třetinu rozpočtu, s penězi počítal od ledna do dubna. Když je nedostane do 15. ledna, nabídne licenci na 1. ligu mimo Ústí a za utržené peníze dohraje sezonu; pak by měl nárok působit ve 2. lize. Když zájemce na licenci nenajde, ukončí činnost týmu a spadne do nejnižší soutěže.

„Částka 400 tisíc je pro nás likvidační. Slibuji, že jestli to pro nás na magistrátu nedopadne dobře, hrozbu splním. Klub nezadlužím! Situace je vážná,“ řekl Jiří Zdvořáček, ekonomický jednatel.

Slovan během 2,5 roku vygumoval většinu z devíti milionů hokejových dluhů za zkrachovalé předchůdce Ústecké Lvy, nyní má ztrátu už jen 1,4 milionu. „Peníze jsou na městě blokované a hledají se cesty, jak je uvolnit. Jenže právě v tom vidím politikaření.“

Podle náměstka primátorky Jiřího Madara se uskuteční mimořádné zastupitelstvo. „Město chystá šest variant, jak peníze do hokeje i fotbalu dostat. Od půjčky přes porušení de minimis až po reklamu. Ani jedna není právně absolutně čistá, čeká se na právní rozbor. Nejčistší byl odkup podílu v klubu, ale to neprošlo,“ sdělil Madar. Za 2,8 milionu by město získalo 19 procent. Zastupitel Martin Mata v ČTK prohlásil, že materiál na odkup byl lajdácky připravený.

Zájem o podíl ve Slovanu projevila v médiích i firma Stratton Oakmont L.C., v níž figuruje bývalý pracovník klubu Marek Cimoracký. „Probíhá komunikace s našimi čínskými partnery o tom, jak bychom mohli hokej v Ústí podpořit, stabilizovat a pozvednout,“ uvedl druhý z majitelů Stratton Oakmont L.C. Patrik Linhart.

Zdvořáček se ale čertí: „Pan Cimoracký si dělá reklamu na účet našich problémů, já to tak cítím. Ani nás nekontaktoval. Známe ho, neodešel od nás v dobrém. Společnost je založená v září, má základní jmění 16 tisíc korun; to není důvěryhodná firma, která může zachránit ústecký hokej.“ Udělá to město?