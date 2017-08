Znojmo provádí přestavbu z gruntu. Chceme hrát agresivní hokej, říká kouč

„Máme mladé kluky, takže chceme hrát agresivní hokej. Napadat už v útočném pásmu, snažit se získat kotouč okamžitě po ztrátě. Typy na to máme, v týmu jsou dobří bruslaři,“ věří znojemský trenér Roman Šimíček.

V tomto týdnu měl dokonalou příležitost si ověřit, jak tato teorie funguje v praxi. Na Zubr Cupu v Přerově zvládli Orli tři duely ve třech dnech - extraligovému Zlínu podlehli 2:5, prvoligové domácí přejeli 5:0 a s rovněž prvoligovou Slavií prohráli 1:2 po nájezdech.

„Každý soupeř hrál trošku jiný styl hokeje, takže to pro nás bylo ideální. Pozitivní bylo, že jsme všechny tři zápasy vydrželi odehrát s nasazením. Také se nám ale ukázalo strašně moc věcí, co se týče taktické stránky a individuálních chyb,“ oznamuje trenér.

Znojmo provádí přestavbu z gruntu. Celek v létě opustilo 13 hráčů, stejný počet dorazil jako náhrada. „Snažili jsme se, aby měl tým hlavu a patu. Aby tam byli tvořiví hráči i ti, co umí přitvrdit muziku. Ale víc než změny nás trápí různá zranění, kvůli kterým nemůžeme dát sestavu do optimálního stavu,“ mrzí Šimíčka. Nad drobnými šrámy ční zranění obránce Dominika Tejnora, který zmešká několik měsíců.

Orly čekají ještě dvě přípravná utkání, EBEL rozjedou 8. září. „Teď budeme ubírat tréninkové dávky a dolaďovat,“ nastiňuje kouč. „Je to mladý mančaft, takže potřebuje čas, aby si všechno sedlo. Je třeba trpělivější práce. Ale chceme hrát atraktivní hokej, který bude bavit lidi.“

Ze znojemské soupisky v podstatě vymizeli cizinci, mimo dvou Slováků zůstal jen kanadský útočník Colton Yellow Horn. „S některými jsme nebyli spokojeni. Za to, co dostávali, neodváděli to, co jsme si představovali. Někteří nezapadli do konceptu, který chceme hrát,“ vysvětluje Šimíček.

„Chtěli jsme raději zkusit české hráče, kteří například v extraligových klubech nedostávali šanci, jakou by si přáli. Oslovili jsme ty, u nichž jsme přesvědčeni, že kvalitu mají.“