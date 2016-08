Hokejové Znojmo vysílá brankáře do Polska a Anglie

A leťte do světa! Jako by podobný pokyn dali hokejoví Orli ze Znojma svým brankářům. Tomáš Fučík, jenž většinu minulé sezony v mezinárodní EBEL plnil roli dvojky, míří do polského klubu JKH GKS Jastrzebie. Jindřich Pacl si zase vyzkouší anglické angažmá v Nottinghamu Panthers.

„V jeho případě existuje klauzule, která nám umožňuje stáhnout si jej zpět,“ poznamenal na klubovém webu šéf Orlů Pavel Ohera. „S Nottinghamem jednáme i o možnosti širší spolupráce spočívající v tréninkových kempech a dalších aktivitách,“ dodal Ohera. Znojemskou stopu lze vypátrat i v Jastrzebie. V polském celku v minulosti trénoval současný kouč Orlů Jiří Režnar. Tomu nyní zůstávají v kádru dva brankáři - Patrik Nechvátal a Marek Schwarz. „Pokud by vznikl dlouhodobější problém s některým z našich gólmanů, jsme připraveni operativně jednat,“ podotkl šéf Orlů, které zítra čeká druhý duel Ligy mistrů na ledě švýcarského Fribourgu.