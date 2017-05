Snad bude v San Jose pohoda jako v Liberci, přeje si Šimek

„Přišel jsem kluky pozdravit, ale teď si dám pár týdnů volno, protože sezona pro mě byla náročná a chci si trochu odfrknout. Do Ameriky letím až koncem června,“ řekl 24letý hráč, který letos s Libercem získal titul vicemistra a ještě před pár dny hrál s reprezentací na mistrovství světa.

Zájem o vás mělo víc klubů. Proč jste si vybral právě San Jose?

Těch důvodů bylo hrozně moc. Třeba ten, že v týmu působí Tomáš Hertl, navíc je to v Kalifornii, což je super oblast, kde panuje teplo. Ale hlavní byla komunikace s týmem. Vedení San Jose se mnou mluvilo na rovinu, všechno bylo rychlé a cítil jsem od nich největší zájem.

Prozradíte, jaké jste měl další nabídky?

Vloni se ozval Columbus a letos další týmy, ani přesně nevím, kolik jich bylo. Ale dalším vážným zájemcem byli New York Rangers.

Co pro vás bylo při rozhodování hlavní? Příslib, že budete hrát?

Asi každý tým vám řekne, že chce, abyste hrál. Neřeknou, že půjdete na farmu... Ale hlavní roli sehrála asi komunikace s klubem. Ozval se mi generální manažer i jeho asistent a pak hlavní evropský scout. Zatímco z New Yorku třeba týden neodepsali na mail, tady to bylo rychlé a usoudil jsem, že o mě mají opravdu zájem.

Český bek Radim Šimek obětavě brání ruský útočný výpad.

Radil vám s výběrem týmu i liberecký kouč Pešán?

Bavili jsme se o tom, ale jemu může být v uvozovkách celkem jedno, kam jde Šimek hrát hokej... Samozřejmě se mi snažil pomáhat a situaci jsme spolu probírali. Ale nakonec jsem dal na svůj pocit. Svou váhu měla i analýza týmů: kolik mají obránců, se kterými počítají, se kterými ne a podobné věci.

Už jste vstřebal fakt, že jste se jako kluk z Benátek nad Jizerou dostal až do NHL?

Abych řekl pravdu, když jsem v neděli podepisoval smlouvu, ještě mi to nedocházelo. Docvakne mi to asi později. NHL je každopádně nejvíc, co hokejista může podepsat.

Co na to říkají vaši blízcí?

Rodiče jsou takoví, že nedávají moc najevo emoce. To je podle mě hodně důležité, protože když někoho začnete moc chválit, je to špatně. Samozřejmě jsou rádi, ale asi budou od mamky nějaké slzičky, až se vydám do Ameriky. Ale nejedu tam přece napořád.

Jste připravený na to, že budete za mořem v jiné pozici než v Liberci a musíte hned od začátku ukázat kvalitu?

Abych pravdu řekl, tak ani nevím, co od toho mám čekat. Četl jsem rozhovor s Martinem Eratem a ten říkal, že si myslel, jak hrozně moc trénuje, a zjistil, že netrénoval vůbec. Třeba na tom budu podobně. Ale určitě budu hodně bombardovat Hertlíka, aby mě o klubu informoval. Už mi psal, že je rád, že bude mít v týmu Čecha. A jeho přítelkyně se ptala, jestli do Ameriky jede i moje přítelkyně, což je pro mě pozitivní. Mohly by se seznámit a být kamarádky.

Co vás ohledně klubu bude nejvíc zajímat?

Jak to tam funguje. Četl jsem, že v San Jose je největší pohoda v celé NHL, tak doufám, že to bude pravda a bude to jako v Liberci, protože tady je pohoda neskutečná.

Jak by mělo angažmá za mořem vypadat podle vašich představ?

Chtěl bych se probojovat mezi prvních šest sedm obránců San Jose a hrát NHL pravidelně. Farma by pro mě byla zklamáním a udělám všechno pro to, abych v ní neskončil.

Co vy a angličtina?

Kvůli mistrovství světa už jsem na ní asi měsíc nebyl, ale ve volnu se jí teď chci věnovat, můj učitel je z Liberce. Chodím na lekce už asi půl roku, nejlepší je ale odjet přímo do Ameriky, tam se člověk naučí mnohem rychleji.

Mimochodem, už přebolelo zklamání ze čtvrtfinálového vyřazení české reprezentace na světovém šampionátu?

Nepostoupili jsme, takže to není dobré. Ale že bych byl nějak extra zklamaný, to zase ne. Velice rychle to ze mě vyprchalo. Říkal jsem si, že se tím nebudu ubíjet.

Jak vyplníte dobu do odletu do Ameriky?

Nějaký čas teď budu v Liberci kvůli přítelkyni, která chodí do práce. Pak mě čeká svatba bývalého spoluhráče Michala Bulíře, kterému jdu za svědka. No a pak asi vyrazíme někam k moři. První kemp se San Jose mi začíná 2. července, ale klub chce, abych tam byl o pár dní dřív.