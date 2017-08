Dlužíme měsíc, hokej v Chomutově není ohrožený, tvrdí šéf Pirátů

Případ Vondrka Více o kauze chomutovské hvězdy

Jaká je situace kolem Vondrky?

Michal podnikl právní kroky, které nás staví do role, kdy to vypadá, že jsme nezaplatili tři měsíce. V podstatě ale dlužíme jeden výplatní termín. A nejen Michalovi. Stavíme se k tomu tak, že víme, že musíme zaplatit. Ale hlavně zaplatit chceme. Pracujeme na tom a je jen otázka času, kdy peníze přijdou.

Chcete, aby zůstal?

Ano, máme zájem, aby u nás hrál. Musí ale dostat zaplaceno, bez toho ani nemůžeme hrát extraligu, aniž bychom uhradili veškeré závazky více hráčů.

Opravdu jde jen o jeden měsíc?

Ano. Hráči mají ve smlouvách deset výplatních termínů v sezoně. Michal poslal výpověď ze smlouvy, ale klub má na tento krok i celý případ odlišný pohled a zatím nechceme jakkoliv předjímat rozhodnutí nezávislé smírčí komise.

Karel Adamík

Nebojíte se, že se přidají další hráči?

Nemůžu předpovídat, co bude. Budeme postupovat tímto způsobem. S hráči jsem mluvil, dělám pro to maximum. Podotýkám, že jde o závazky z minulé sezony. Sice jsem ve funkci měsíc a půl, ale beru to všechno na sebe. Chceme všem závazkům dostát, ale nevím, jak hráči budou reagovat.

Je ohrožen chomutovský hokej?

Tohle téma vůbec není na stole.

Takže fanoušci se nemusí strachovat?

V pondělí jsem mluvil s majiteli a je to tak, že jsou varianty řešení, na kterých teď pracujeme.

O jak vysoké dluhy jde?

O tom bych nerad mluvil.

Pomůžou vám peníze z NHL za Ruttu a Kämpfa?

To nebude hrát roli, přijdou až po termínu, kdy musíme mít dluhy splacené. Nejzazší termín je do konce srpna, kdy musíme mít veškeré závazky vyřešené, jinak by nás nepustili do extraligy. Ale na něj bych to nechtěl nechávat. Peníze z NHL v tuto chvíli neřešíme, jde sice zhruba o 10 milionů korun, ale půjdou po částech.

Nenarušil případ vztahy klubu s Vondrkou?

Myslím, že ne.