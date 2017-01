Ať je facka prospěšná, modlí se v Chomutově po devíti gólech

„Pokud je to sportovní facka, která nás má posadit na zadek a připomenout, že dosavadní body jsme nahráli poctivým hokejem, tak je to dobře,“ řekl po výbuchu chomutovský asistent Jan Šťastný. „Pokud to na nás zanechá nějaké další následky, tak to dobře není.“

Přitom po páteční výhře nad Brnem si obránce Jan Rutta pochvaloval vylepšenou defenzivu: „Hodně věcí jsme si vyříkali, chvilku trvalo, než si to sedlo. Teď hrajeme něco, co nám vyhovuje, a když uděláme chybu, Laco nás v bráně podpoří.“

Slovák Laco v Hradci Králové vystřídal po první třetině kolegu Krále, kterému domácí nasypali za necelých 19 minut pět gólů. V deseti kolech předtím přitom Piráti neinkasovali víc jak třikrát v zápase.

„Do utkání jsme vstoupili velice špatně a v první třetině bylo na hřišti de facto jenom jedno mužstvo,“ truchlil nešťastný Šťastný. „Domácí měli výborný pohyb, byli agresivní, vyhrávali osobní souboje a my jsme opravdu jenom koukali. Výsledkem bylo skóre 5:0.“

Chomutov nechtěl utkání zabalit, ale naopak se do něj vrátit. „A důstojně ho dohrát,“ tvrdil na klubovém webu asistent Šťastný. „Bohužel se nám to nepovedlo.“

Šlo o přímý souboj o 6. místo, poslední, z nějž se jde rovnou do čtvrtfinále play-off. Piráti teď na Hradec (i pátou Spartu) ztrácejí čtyři body a oba soupeři mají dva zápasy k dobru.

„Do půlnoci si to užijeme, zítra zase musíme nandat montérky a znovu do práce,“ zavelel hradecký asistent Pavel Hynek. Šťastný tuší: „Boj o desítku bude hodně, hodně těžký.“ Před jedenáctým Zlínem má Chomutov jedenáct bodů k dobru.