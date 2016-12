Liberec řeší problémy v útoku, ze Sparty přichází Procházka

Dvaadvacetiletý forvard Martin Procházka je odchovancem pražského týmu, kde poprvé nahlédl do extraligy už v sezoně 2013/14. V letošním ročníku naskočil do 17 extraligových utkání, v nichž posbíral tři body za jeden gól a dvě asistence. Během své kariéry prošel Procházka všemi mládežnickými reprezentacemi.

Liberecký dres bude mladý sparťan oblékat jen něco přes měsíc: jeho hostování skončí 31. ledna 2017. V sestavě Tygrů by měl pomoci zacelit díry v útoku způsobené zraněními. Trenéru Pešánovi chybí Dominik Lakatoš, který si ze soustředění reprezentační dvacítky v Kanadě přivezl zlomenou klíční kost, s bolavým kotníkem je mimo také další důležitý hráč Michal Bulíř.

Bílí Tygři po reprezentační pauze v úterý znovu naskočili do extraligy a v Pardubicích vydřeli výhru 3:2. Ukončili tím předchozí sérii tří proher a postoupili na druhé místo tabulky. „Jsme strašně rádi, že jsme tu sérii ukončili, i když nebyla nijak dlouhá,“ řekl autor dvou libereckých gólů Vladimír Svačina. „Není příjemné prohrát třikrát za sebou, ale předtím jsme zase měli neskutečnou šňůru. Teď to na nás padlo a už jsme nedávali góly tak lehce, naštěstí jsme to dneska zastavili.“

Svačina přišel do Liberce před sezonou a rozjížděl se pomalu, ale i díky dvěma trefám v Pardubicích se vyšvihl na páté místo v klubové produktivitě. „Osobně to pro mě byl parádní zápas, přece jen Liberec mě bral kvůli gólům a dneska se mi podařilo vstřelit dva hodně důležité. Sám sebe sice pořád považuji spíše za nahrávače, ale ty góly se ode mě prostě čekají,“ uvedl Svačina.

Pětadvacet minut odehrál v Pardubicích klíčový obránce Radim Šimek, který kvůli bolavým zádům tři týdny netrénoval. Na marodku naopak po návratu z reprezentační akce přibyl další bek Ondřej Vitásek.

Liberec čeká poslední utkání před Vánocemi. Hraje opět venku, ve 31. kole extraligy se od 17.30 představí na ledě Chomutova.