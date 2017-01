Liberec čeká smršť domácích zápasů, na úvod dorazí hokejisté Plzně

Do závěrečné části nejvyšší fáze jdou Bílí Tygři stejně jako vloni v pozici jasného lídra tabulky. Na čelo sice pronikli teprve před týdnem, na druhý Třinec, který se v poslední době souží, už však nyní mají náskok pěti bodů. Do poslední čtvrtiny mají Liberečtí skvěle rozdané karty. Zbývá jim sehrát ještě 13 zápasů - a v plných 9 z nich budou mít výhodu domácího prostředí! V pátek jim začíná série tří utkání v řadě před vlastním publikem: po Plzni přivítají v neděli Karlovy Vary a příští středu Zlín.

Ve své minulé famózní sezoně zakončené mistrovským titulem vytvořili hokejisté Liberce kromě jiného i rekord v počtu získaných bodů v základní části. Nasbírali jich celkem 118. Už teď je jisté, že jejich výkon jiný tým letos nepřekoná - víc bodů můžou získat jedině oni sami. To by ovšem museli v závěrečné části získat plný počet 39 bodů, a tedy vyhrát všech 13 utkání v základní hrací době. V loňském mistrovském ročníku v závěrečné čtvrtině soutěže Bílí Tygři posbírali celkem 30 bodů ze 39 možných.

Jednou z mála věcí, v níž Liberečtí oproti loňsku zaostávají, je počet vstřelených branek: dali jich o 34 míň než v minulém roce. Ovšem zase jich o 14 míň dostali a desetkrát udrželi čisté konto. „Máme dobrého trenéra brankářů a skvělé obránce. Naposledy nám sice dva nejlepší z nich chyběli, ale skvěle je zastoupili ostatní a také kluci, co přišli pomoci z Benátek,“ pochvaloval si brankář Roman Will po poslední výhře 3:1 v Mladé Boleslavi.

24letý Will už sedmkrát v sezoně udržel nulu. O čas v brankovišti se letos dělí se zkušeným slovenským gólmanem Jánem Lašákem. „Skvěle se mi s ním spolupracuje. Sice je mezi námi věkový rozdíl, ale mě to tak vůbec nepřijde. Prostě oba dva milujeme hokej a to máme společné,“ řekl Will. Liberec vyhrál poslední čtyři zápasy před domácími diváky: postupně porazil Třinec, Olomouc, Vítkovice a Litvínov. Dnes se proti nim postaví Plzeň, která bojuje o postup do play-off a v minulém utkání na vlastním ledě Tygrům zasadila tvrdý úder 5:2. To byl pro Liberec hodně netypický výsledek, protože letos dostává průměrně 1,74 gólu na utkání.

Liberec trápí marodka. V minulých kolech se musel obejít bez útočníků Lakatoše s Bartovičem a elitních beků Šimka s Ševcem. Kdo z nich naskočí proti Plzni, o tom se rozhodne až po dnešním rozbruslení. Na marodku ovšem s pochroumanými žebry přibyl člen první útočné řady Lukáš Krenželok.