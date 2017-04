Šumperk přišel o trenéra i oporu, ale chce první hokejovou ligu

„Teď ještě převládá zklamání, ale sezona byla úspěšná. Mým tajným přáním bylo finále a potrápit Vsetín, ale musíme respektovat sílu protivníka,“ prohlásil pro klubový web ředitel Draků Vladimír Velčovský. „Příští rok chceme postoupit!“

Nejdřív ovšem musí vyřešit dvě citelné ztráty: trenér Aleš Flašar odešel do ostravské Poruby, která se přihlásí do polské nejvyšší soutěže. A s sebou vzal i brankáře Hynka Kůdelu. „Pan Flašar se rozhodl využít atraktivní nabídku. Náš klub není nyní schopen po všech stránkách této nabídce čelit. Stejné je to i v případě Hynka Kůdely. Bohužel. Budeme muset hledat, a také hledáme, adekvátní náhrady. Žádná konkrétní jména ovšem zatím prozradit nemohu,“ řekl Velčovský.

Za loňským pádem Draků z první ligy byla i nevydařená sázka na spolupráci s extraligovými Pardubicemi. Bylo tedy jasné, že se raději musí spolehnout na sebe. Zůstalo jen šest hráčů a odešli i někteří z partnerů, pro něž nebyla třetí nejvyšší soutěž zajímavá. „Situaci se naštěstí podařilo stabilizovat tak, že jsme mohli začít podepisovat hráče,“ oddechl si Velčovský.

Další změnou bylo rozhodnutí Radka Kučery skončit v pozici trenéra a na jeho místo přišel Flašar. Dostal reálný úkol umístit se v horní polovině devítičlenné tabulky. „Sezona nebude o hvězdách, ale o partě lidí, o srdíčku. Budujeme úplně nový kádr, který má perspektivu a není stresován, že musí postoupit. Cílem je zůstat v horní polovině tabulky,“ přál si Velčovský.

Nakonec se jeho tužba vyplnila nad plán. Východní skupině vládl Vsetín s ambicemi na postup, který v základní části posbíral 109 bodů, Draci skončili se 74 body třetí, jen tři body za Porubou, která jim nakonec v semifinále ukončila sezonu. Ještě předtím ale šumperští hokejisté zvládli otočit nepříznivou čtvrtfinálovou sérii s Valašským Meziříčím, v níž dvakrát ztráceli 0:1 a 1:2. „Ve čtvrtfinále kluci ukázali velkou vnitřní sílu, když zlomili prokletí stadionu ve Valašském Meziříčí. Draci tam třináct let nevyhráli a teď jsme tam třemi vyhranými zápasy vybojovali postup,“ cení si první muž šumperského klubu.

Nejproduktivnějším hráčem byl v základní části útočník Daniel Vachutka, který ve 39 zápasech nasbíral 26 branek a 22 asistencí, což stačilo na třetí místo v soutěži. V šesti duelech play-off si sice připsal stejný počet bodů, ale jen jeden zásah.

Nejlepším nahrávačem soutěže se stal šumperský obránce Tomáš Sedlák, který v základní části asistoval u 39 branek a v play-off přidal další čtyři. Hodně Drakům pomohl i příchod Kůdely. „V průběhu sezony se podařilo dotáhnout také příchod Zdeňka Novosada a Lukáše Králíka. Jinak jsme dali šanci místním borcům a mladým z různých koutů Moravy,“ zdůraznil Velčovský.

Podobný tým by se měl sejít i na letní přípravě na příští sezonu. „Některým hráčům se sezona povedla natolik, že o ně je zájem ve vyšších soutěžích a v jejich mateřských klubech. Budeme se jim snažit nabídnout solidní podmínky, aby o pokračování alespoň přemýšleli. Určitou možností jsou také střídavé starty. Rozhodně ovšem nebudeme nikoho přeplácet a nesmyslně se podbízet,“ říká dopředu ředitel klubu.

Po loňské bolestné sezoně plné porážek se postupně vraceli na tribuny i diváci. Návštěvy na domácí zápasy semifinálové série s Porubou přesáhly tisícovku. „Fanouškům chci vyseknout obrovskou poklonu, že nás podporovali až do konce. S hráči se rozloučili tradiční děkovačkou, byli pozitivní. Tým si to zasloužil,“ ocenil Velčovský.

V příští sezoně už chtějí mít Draci znovu ty nejvyšší ambice, což v jejich případě znamená boj o postup do první ligy. Z ní se navíc nově už nemá sestupovat. „Chceme vyhlásit postup do WSM Ligy. Ročník ukázal, že naše cesta je správná, tým je konkurenceschopný a je v něm potenciál. Věřím, že můžeme o postup bojovat. Ještě nás čeká spousta práce během jara a léta, zejména v ekonomické oblasti, nicméně věřím, že dokážeme kádr vhodně doplnit,“ přeje si šéf Draků.