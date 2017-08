Mám za sebou nejhektičtější období v kariéře, říká Pešán

„Mám za sebou nejhektičtější období v kariéře, ale je to dané tím, že začátek extraligového ročníku je vždycky složitý. Tvoří se tým pro áčko Liberce i farmu v Benátkách, k tomu se teď přidala i dvacítka,“ říká Pešán.

Jak náročnou kombinaci kouče Liberce i české reprezentační dvacítky zatím zvládáte?

Teď jsem trochu vyčerpaný, ale zároveň spokojený s tím, co jsme odvedli. Troufám si říct, že další měsíce pro mě už budou klidnější, až se všechno v reprezentaci zaběhne. Teď jsme testovali hráče, poznávali se s realizačním týmem i hokejisty, takže to bylo náročné. Ale beru to jako součást své práce, rodina to chápe a jsem rád, že to nemá vliv na působení Liberce a že mi okolí tuhle těžkou dobou pomáhá zvládnout.

V Liberci jste něco nastartoval, dovedl jste tým k extraligovému zlatu a stříbru. Jaké to je, když teď často musíte být mimo tým Tygrů?

Jsem v Liberci obklopený špičkovými lidmi. Nemám strach o to, že by se úroveň programu a režimu pro hráče změnila, když tady nebudu. Je to ale samozřejmě nová věc a tým se musí učit žít bez hlavního trenéra.

Nemůže odloučení od týmu být i plusem v tom, že si od sebe s hráči odpočinete?

To se mě zeptejte po sezoně. Zatím jsem zažil dva týdny po sobě, kdy jsem se vracel k týmu po pauze a návrat to nebyl nijak dramatický. Kluci jsou profíci a vědí, že není ani den v sezoně, kdy by si mohli dát volno.

Jak jste spokojen s aktuální podobou libereckého týmu?

Jsem hrozně rád, že máme oporu v hráčích z farmy v Benátkách. Třeba Daniel Špaček teď odehrál dva skvělé zápasy v Lize mistrů. Někteří hráči budou potřebovat si zvyknout na své nové role. Jsou tu i takoví, kteří toho zatím v extralize moc neodehráli, takže budu trpělivý.

Kádr Liberce opustily opory Lašák, Radivojevič nebo Šimek. Je mezi nimi někdo, kdo vám vysloveně chybí?

Celému klubu bude jednoznačně chybět brankář Jánko Lašák, ale samozřejmě i Branko Radivojevič, kteří pevně drželi opratě týmu. Scházet budou spíš jako osobnosti. S tím, jak je nahradíme na ledě, se nějak poperu.

Vsadili jste na mladou brankářskou dvojici Will-Stezka. Nebudou přece jen chybět zkušenosti Jána Lašáka?

Jsem přesvědčený, že Roman Will je hotová brankářská jednička minimálně extraligové úrovně. Strach o post gólmana proto vůbec nemám. A jsem přesvědčený, že i Aleš Stezka, když dostane důvěru, do branky plnohodnotně naskočí.

Jasným brankářem číslo jedna je tedy Will?

Jdu do sezony s tím, že Roman Will je pro nás jednička a vkládám do něj všechnu svoji důvěru. Aleš Stezka nikdy nechytal dospělý hokej. Má před sebou hodně zápasů, které odehraje v Benátkách, aby získal zkušenosti. Dáme mu i zápasy v Lize mistrů a v extralize. Doufám, že budu mile překvapený a že splní to, co si od něj slibuji.