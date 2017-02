Hokejový útočník Mrázek v jednom kole: čtyři dny, čtyři duely

Vedle prvoligových duelů za Třebíč, ve které hostuje z extraligové Komety Brno, po dohodě klubů formou střídavých startů v nejvyšší soutěži pomohl také marodkou sužované Olomouci.

Petr Mrázek Hokejista Petr Mrázek odehrál za Olomouc zatím dva extraligové zápasy, ve kterých nebodoval. Hanáci získali 22letého útočníka na hostování do konce sezony z Brna, tam letos do nejvyšší soutěže nenaskočil a působil v prvoligové Třebíči, kde si připsal v 33 zápasech 28 bodů za 14 branek a 14 asistencí. V extralize má na kontě v Kometě 113 utkání a zaznamenal v nich 14 bodů za pět gólů a devět přihrávek.

„Dozvěděl jsem se o tom v pátek, když jsem byl v Třebíči na tréninku. Trenéři mi řekli, že je možnost, že už možná pojedu s Olomoucí na zápas, že tam někdo onemocněl a mám být připravený. A po tréninku mi zavolal manažer z Olomouce, že se mám přesunout do Brna, kam si pro mě přijede. Tady jsem se sbalil a vyrazil na zápas,“ říká vděčně za nečekanou výzvu. „Určitě jsem rád, že mám zase možnost si zahrát extraligu. Doufám, že se chytnu šance a budu hrát co nejvíce.“

A to se mu zatím plní. „Nejhorší pro mě byla asi sobota, kdy jsme jeli s Třebíčí na Slavii,“ líčí. „V pátek jsem celou dobu cestoval, v sobotu hned ráno musel vstávat a jet do Prahy,“ popisuje, jak se po rychlém přesunu na trase Třebíč-Brno-Pardubice o den později vydal do hlavního města.

„Bylo to hektické, moc jsem si neodpočinul,“ připomíná, že se v Edenu navíc hrálo už od 15 hodin. „Tam jsem trošku cítil únavu,“ uznal. „Další dva dny, kdy jsem si mohl před zápasem trochu odpočinout, už to bylo lepší. Jsem mladý, tak se to dá vydržet,“ usmívá se. Více než samotné zápasy ho ničily hodiny strávené v autě či autobusu.

Vždyť během čtyř dnů se představil v Pardubicích, Praze, Olomouci a Třebíči. „Nejhorší je právě to cestování,“ má jasno. V úterý dopoledne se přesouval znovu, tentokrát na Hanou. „Jedu na trénink do Olomouce. Naštěstí se znovu hraje až v pátek, tak budu mít tři dny na to se z toho vyhrabat. Bude to příjemné,“ těší se na bitvu kohoutů usilujících o desítku na Spartě.

Ačkoli za Moru ve dvou zápasech nebodoval, pomohl ke dvěma důležitým výhrám nad konkurenty ze suterénu - Pardubicemi a Karlovými Vary. Ve čtvrté formaci na sebe upoutal pozornost herním přehledem i silou na kotouči.

„Oba zápasy odehrál dobře. Jsme s ním spokojení,“ chválí ho šéf Olomouce a asistent trenéra Jan Tomajko, jemuž v útoku chybí marodi Juraj Mikúš, Jiří Řípa, Vilém Burian a Roman Rác. Navíc poslední utkání kvůli nastřelené ruce nedohrál ani nejlepší kanonýr týmu Petr Strapáč.

Dalším startům za Třebíč se však Mrázek rozhodně nebrání. „Uvidím, jak se Třebíč a Olomouc budou domlouvat, kde budu hrát. To záleží čistě na obou klubech,“ uvědomuje si. „Já chci hrát extraligu, stejně jako každý kluk, který v první lize je. Cíl máme všichni stejný. Teď šanci mám, tak mi půjde hlavně o to, abych byl platný v Olomouci. Ale když bude nějaká možnost zahrát si za Třebíč, určitě neodmítnu,“ vzkazuje na Vysočinu.