Hokejový Zlín si stěžuje: Rozhodčí machroval, přitom ovlivnil zápas

„Byl to ovlivněný zápas a to tě jenom rozzuří více. Odpovědný rozhodčí by měl dostat flastr. Co teď? Přijede příští zápas a bude se nám omlouvat? To nestačí,“ povídal Hamrlík s odstupem jednoho dne po shlédnutí videa.

Co ukázalo? Gólman Libor Kašík nemohl zasáhnout proti dorážce Bližňáka, protože ho povalil v brankovišti liberecký bek Vitásek, který šel k ledu vinou vlastního zaškobrtnutí.

„Naši obránci tam dojeli, když už byl v pádu na gólmana. Rozhodčí měli ale pískat už před dorážkou,“ zmínil Hamrlík Vitáskovu clonu při střele od modré, při níž byl útočící hráč jednou nohou ve vymezeném prostoru.

Zlínské protesty byly bezpředmětné, Polák si stál za svým. Domácí stihli na stav 1:3 zareagovat už jenom snížením.

„Jestli je sporný moment, má ho řešit u videa okamžitě. Nechat to na jiných a nedělat machra na ledě, že to viděl,“ štvalo Hamrlíka.

Jestli bude klub Poláka vetovat, nechtěl předjímat. Teď už myslí na páteční poslední extraligový zápas kalendářního roku na Spartě. „Z výkonu proti Liberci se můžeme odrazit. Se silným soupeřem jsme drželi krok,“ cenil si Hamrlík. Chybět budou ale znovu zranění centři Honejsek s Chytilem.