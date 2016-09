Letos se vlak rozjel, snad to přeneseme do extraligy, přeje si Bednář

Uprostřed přípravy, po těžkém zápase s týmem KHL, odpověděl Jaroslav Bednář ruskému novináři na otázku, jak se má, bez vytáček.

„Dobře, ale už to asi bude moje poslední sezona. To víš, za chvíli mi bude čtyřicet,“ zněla odpověď elitního hokejisty při vzpomínání na úspěšná léta strávená právě v ruském Omsku.

Že by ale věk a možná blízkost konce kariéry braly v listopadu čtyřicetiletému novému kapitánovi hradeckého Mountfieldu hlad po úspěchu, to ani náhodou. „Bylo by to hezké na závěr mít ještě jeden titul,“ sní hokejista, který si pohár šampiona potěžkal nejen v Česku a v Rusku, ale také ve Švýcarsku.

Jak jste to myslel v létě s poznámkou, že se chystáte na poslední sezonu?

Vážně. V posledních letech se připravuju od sezony k sezoně a nikdy nevím, jestli ji dám a jestli to záda vydrží. Letos byla příprava abnormálně těžká a v té chvíli zvlášť. Na druhé straně jsem rád, že jsem ji na rozdíl od loňska, kdy jsem měl se zády problémy tři měsíce, protrpěl a s mladejma klukama vydržel celou. Záda taky, takže se cítím dobře.

Šance, že nebude poslední, existuje?

Těžko říct, jak se všechno bude odvíjet, ale co si budeme povídat, už se to blíží. A radši řeknu, že asi bude poslední, než že budu ještě několik sezon hrát.

Ať už bude poslední, nebo ne, vyjedete do ní jako nový kapitán. S jakým cílem?

Já jsem člověk, který chce vyhrát každý zápas, jsem hladový po každém vítězství, to mě stále neopustilo. Teď se soustředíme na začátek sezony, dobrý vstup bude důležitý, přeju si samozřejmě vítězný, věřím, že na to mužstvo má.

Loni jste v průběhu sezony o týmu řekl, že tenhle hokejový vlak se rozjede, ale do konce sezony se úplně naplno nerozjel a vyvrcholilo to vyřazením ve čtvrtfinále. Co letos?

Já si myslím, že letos se rozjel velmi slušně. Vždyť turnaj, který jsme u nás hráli, byl z naší strany výborný. Stále si ještě pamatuju ty výkony a nasazení, které jsme tam předvedli. Teď to potřebujeme převést do extraligy, i když to nebude jednoduché. Bohužel to nešlo udělat jinak, je škoda, že ten turnaj nebyl na konci přípravy, protože po něm přišli slabší soupeři. Na turnaji se hrálo v nějaké rychlosti, s nějakým nasazením, teď to musíme zase rychle nabrat. To, co bylo na turnaji, potřebujeme přenést do extraligy.

Váš tým v létě prošel poměrně velkou obměnou, přišel nový trenér. Jak se to projeví na herním projevu?

Snažíme se hrát agresivní hokej, snažíme se hodně napadat soupeře, i když na velkém kluzišti to je hodně náročné. Věřím ale, že to fungovat bude.

Páteční start extraligy a Hradec Nový ročník nejvyšší hokejové soutěže začíná už v pátek, hradecký Mountfield se hned v prvním zápase představí na domácím ledě, jeho soupeřem bude Mladá Boleslav, zápas začne v 17.10 hod.

Mountfield vstupuje do sezony s řadou změn v kádru, noví jsou také hlavní trenér i kapitán týmu, kterým se stal zkušený útočník Jaroslav Bednář.

Pro Mountfield půjde o čtvrtou sezonu po přesunu z Českých Budějovic do Hradce Králové, kde se extraliga rychle zabydlela a klub získal řadu příznivců. Na novou sezonu prodal více než 2 500 permanentních vstupenek.

V přípravě jste měl v útoku nové spoluhráče a pokud jste hráli kompletní, hodně se vám dařilo.

Sedli jsme si. Andris Džerinš je technicky založený hráč, nikam nepospíchá, umí dobře nahrát i přehrát hráče. Ruda Červený je zase typicky koncový hráč, který by letos mohl nastřílet hodně gólů. U něj je moje očekávání hodně velké, Ruda by se podle mě měl ukázat aspoň dvakrát na reprezentačních akcích. Mohlo by to fungovat.

Do extraligových statistik jste v minulé sezoně přidal víc asistencí než gólů, což dříve nebývalo. Nyní na tom jste s góly i s asistencemi stejně, na kterou stranu to v možná své poslední sezoně nakloníte?

Tak tohle netuším. Pravda ale je, že když jsem byl mladší, míval jsem vždycky víc gólů než asistencí, teď jsem asi trochu zpomalil (smích). Mám vždycky takový plán dát dvacet gólů za sezonu, loni se to nepovedlo, letos snad ano. Ale na druhé straně, možná i s věkem, mám čím dál větší radost, když se mi povede žabičkou přihrát spoluhráčovi před prázdnou branku a on z toho dá gól. Mám radost, že se kluk může radovat, a já si to také vnitřně užívám, i když to z pohledu diváka třeba tak nevypadá. A když moje asistence pomohou k výhrám a k úspěchu, jen dobře.

Jste novým kapitánem týmu, něco jste v kabině po svém jmenování změnil?

Myslím si, že máme natolik dobrou partu a v ní tolik zkušených osobností, že tohle není potřeba. Může přijít slabší období, pak třeba bude. Ale když se prohraje, pak to, co se řekne, platí.