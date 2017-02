Bednář: Pro takovou výhru jsme na Spartu nejeli, to si musíme přiznat

„Ty góly zápas rozhodly,“ je přesvědčen Bednář po vítězství, které hradecký Mountfield před dnešním extraligovým pokračováním, v němž přivítá na svém ledě Plzeň, vyneslo už na třetí příčku extraligové tabulky.

V prvním případě jste zachytil vyhození Petra Vrány a přihrál volnému Tomáši Knotkovi, ten zakončil do odkryté branky. Vypadalo to, že jste si na tu přihrávku cíleně počkal.

Počkal, i když to byla shoda náhod. Už jsme byli zoufalí, přesilovky nám do té doby vůbec nešly. V té situaci jsem zkusil stranu a Petr mi to dal na hokejku.

Ve druhém případě jste ke gólu pomohl tím, že jste od modré nahodil puk na branku a Tomáš Knotek ho po zásahu soupeře uklidil do ní. Byl to záměr?

Myslím si, že už střela šla přímo do šibenice, ale Piskáček ji výborně přikryl tělem. Se štěstím se to odrazilo přímo na hokejku k Tomášovi, který puk mohl uklidit do prázdné branky. Už jsem byl hladový a nechtěl jsem nic vymýšlet.

Hradec vs. Plzeň Zápas 47. kola hokejové extraligy, dnes v 17.20 hod.

Utkají se třetí tým extraligové tabulky (Hradec, 81 bodů) s desátým (Plzeň, 62).

V této sezoně je ve vzájemných zápasech lepší Plzeň, která vyhrála všechny tři dosavadní (z pohledu Hradce 3:4 v prodl., 1:4, 1:3).

Hradec má lepší aktuální formu, když třikrát za sebou naplno bodoval se skóre 12:4, Plzeň dvakrát za sebou nebodovala vůbec.

Z Prahy jste si odvezli poměrně jasnou výhru, ač jste po první třetině jste prohrávali. Proč?

Po reprezentační pauze byla naše hra taková nemastná neslaná, než se nohy rozjedou, chvilku trvá. Prohrávali jsme, ale naštěstí jsme dokázali vyrovnat a poté zápas otočit. Že to bude nakonec takhle přesvědčivé, s tím jsme sem nejeli, to si musíme přiznat. Pro nás je to obrovsky cenná výhra, ale teď se musíme semknout a připravit se na pátek. Teď pivo a večeře budou chutnat, ale čeká nás další těžký zápas.

Hodně vám k úspěchu pomohl čtvrtý útok ve složení Köhler, Nedvídek a Pavlík, který vstřelil dva góly.

Myslím, že odehráli asi nejlepší letošní zápas.

Po výhře na Spartě máte 81 bodů a před sedmým Chomutovem náskok sedmi bodů. To je hodně nadějná situace pro přímý postup do čtvrtfinále.

Možná je, ale zůstal bych skromný, stát se může cokoliv. Máme hrozně těžký los. Jedeme do Třince, do Liberce, do Chomutova. Byl bych při zemi a šel zápas od zápasu.

Díky výhře 5:2 nad Spartou máte s ní při stejném počtu bodů lepší skóre ze vzájemných zápasů, to se ale může hodit, co říkáte?

Takhle já nepočítám. Uvidíme, jak dopadne základní část, a pak se začne od nuly. Pro nás je priorita udělat šestku a čím výše budeme, tím lépe.

Vy sám jste se dvěma body přiblížil čelu kanadského bodování, na sparťana Petra Vránu, který je v jeho čele, ztrácíte jen dva body. Podaří se vám ho předstihnout?

To nepředpokládám, už dávno jsem říkal, že bodování vyhraje. Je to komplexní hráč ve výborné formě. Podle mého je to jeden z nejlepších hráčů v lize. A přeju mu to, hezky se na něj dívá.“