Hradecký kouč Sýkora: Nároky na výsledky budou vyšší a hráči to vědí

Má pod sebou tým, od kterého se čekají velké věci.

Nejen jeho fanoušky, ale také vedením klubu, které nijak nezakrývá, že po loňském bronzu chce výš, a mluví o tom víc než nahlas.

Hlavní kouč hradeckého Mountfieldu Václav Sýkora s tím je na prahu nové extraligové sezony srozuměný. „Není důvod, proč by vedení své cíle tajilo. Je bez diskusí, že se mužstvo posílilo. A každý to vidí. Nároky na výsledky samozřejmě budou vyšší, než byly v loňské sezoně, a hráči to vědí,“ říká zkušený trenér, jenž na tomto postu začíná v hradeckém Mountfieldu druhou sezonu.

Přišli nesporně kvalitní hráči, mají však potřebnou vítěznou mentalitu?

Doufáme, že ano. Proto jsme je chtěli, proto jsou tady. Tyhle hráče jsme z těch, kteří byli k dispozici a na které jsme mohli dosáhnout, vybrali a přivedli. Že to jsou právě oni, nás těší a doufáme, že naše očekávání naplní.

Co poměrně velké změny udělaly s kabinou? Nezměnila se v ní atmosféra?

Je určitě dobrá, ale tohle hodně prověří až právě extraliga. Je to těžká soutěž a teprve v ní se ukáže, jak mužstvo funguje nejen na ledě, ale i v kabině.

Hodně opor sice z loňského kádru zůstalo, ale hráčů také přišlo hodně nových. V čem bude letošní tým herně jiný než ten předchozí?

Bude zkušenější. Většina hráčů, kteří přišli, prošla reprezentací nebo zahraničními soutěžemi, proto věříme, že zkušenost bude hlavní. A také kvalita by měla být trošku výš.

Je naopak něco, co se třeba v přípravě ukázalo, že týmu chybí?

Žádný tým není dokonalý a když mluvím o zkušenosti, vidíme, že nám může něco chybět. Ale o tom nechci mluvit. Malinko jsme něco hlavně na začátku pociťovali, ale snad to byl jen první dojem z přípravných zápasů.

Máte na mysli třeba správnou neutuchající rvavost, která patří spíše k mládí, ale která s přibývajícím věkem může u některých hráčů trochu klesat?

Je asi obecně pravda, že někteří hráči neberou přípravné zápasy až tak nadoraz. Věřím ale, že i tohle bude v sezoně na dobré úrovni.

Jedenáct nových hráčů je poměrně dost, údajně to v počátku ani nebylo v plánu...

Pravda je, že jsme některé hráče, kteří odešli, chtěli udržet. Jejich rozhodnutí ale byla jiná, měli proto to asi své důvody.

Můžete být konkrétní?

Měli jsme zájem, třeba aby neodcházel útočník Tomáš Knotek, stáli jsme o to, aby pokračoval Rasty Dej, trochu nás překvapil Standa Dietz. Nejen tím, že chtěl odejít, ale tím, jak to odůvodňoval. Jak jsme si přečetli v rozhovorech s ním, prý chce změnit prostředí a že v novém dostane větší prostor.

HOUF HRÁČŮ ZA TRENÉREM. Hlavní hradecký kouč Václav Sýkora vysvětluje hráčům další cvičení.

Jako poslední odešel další obránce Martin Štajnoch. S ním jste ale prý najisto počítali.

U něj to bylo opravdu něco jiného. Zatímco ostatní odchody proběhly už po konci minulé sezony, Martin odcházel až v průběhu přípravy. S ním jsme do té nové počítali na sto procent a kdyby bylo pouze na rozhodnutí nás trenérů, byli bychom radši, aby zůstal. Vyšli jsme mu ale vstříc, protože to pro něj byla velká šance. U něj však je šance, že když jeho nový tým v KHL nepostoupí do play-off, mohl by nám být k dispozici.

V průběhu přípravy se ukázalo, že na začátek sezony nebude připraven brankář Patrik Rybár, vaše výrazná opora v minulé sezoně a jasná jednička pro tu nastávající. Jak jste celou situaci vnímal?

Tohle nás hodně zneklidnilo. Stejně jako to, že procedury trvaly dlouho a nepřinášely viditelný efekt. Táhlo se to opravdu dlouho a nebylo jednoznačně možné říct, z čeho ten problém s kotníkem má a jak ho léčit. Snažili jsme se to řešit a výsledkem je dočasné angažování Jakuba Sedláčka. Doufali jsme sice, že to s Patrikem Rybárem dopadne dobře včas, ale nedalo se to říct s určitostí. Snad už se to vyvíjí správným směrem.

Jste řazeni k adeptům na nejvyšší extraligové příčky, odhadnete, kdo ze soupeřů se na nich bude pohybovat?

Myslím si, že jsou podobní jako vloni, mezi největší favority budou patřit Brno, Liberec, Sparta. Vedle nich se pak těžko odhaduje, co se dá očekávat od týmů, které výrazně obměnily kádr. Tím myslím třeba Vítkovice nebo Plzeň, trochu méně čitelný je Třinec, jeho výsledky v přípravě však naznačují, že bude hodně silný. Z ostatních mužstev má šance dost týmů překvapit a být černým koněm letošního ročníku soutěže. My musíme mít pokoru a brát za nejtěžšího soupeře toho, se kterým budeme zrovna hrát. Tak to prostě je.