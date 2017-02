Po odpočinku finiš základní části, pro Hradec začíná těžkým střetem

Hradecký Mountfield do nich půjde s tím, že ze čtvrté příčky nechce spadnout níž než na šestou, zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. Na sedmou, která už týmy žene do předkola, má k dobru sedmi bodů.

Finiš základní části ● Dnes v 18.30

Sparta Praha – Mountfield HK

(výsledky v sezoně: 3:2, 2:3, 2:1)

● Další program Hradce

pá 17. 2. Mountfield HK - Plzeň

ne 19. 2. Liberec - Mountfield HK pá 24. 2. Mountfield HK - Olomouc ne 26. 2. Třinec - Mountfield HK

út 28. 2. Mountfield HK - Zlín

pá 3. 3. Chomutov - Mountfield



„Je to dobrá výchozí pozice. Ve zbývajících zápasech musíme uhájit příslušnost k první šestce a uhrát co nejlepší pozici pro play-off. Je však otázka, co je nejlepší postavení, soupeře si vybírat nemůžeme a ani nemá cenu o tom spekulovat. Nějak se to vyvine, ale věřím, že uhrát šestku dokážeme,“ uvedl Pavel Hynek, asistent hradeckého kouče Sýkory.

Hned první duel této snahy hradecký tým postaví proti těžkému soupeři. Vyrazí k němu dnes do Prahy, kde na něj v přímém souboji o třetí příčku čeká pražská Sparta, soupeř, s nímž se Hradec nedávno utkal na domácím ledě a podruhé v sezoně s ním doma 1:2 prohrál. Tvrdý boj se dá čekat i dnes. „Zápasy v poslední čtvrtině ligy jsou všechny vypjaté,“ uvedl Hynek.

Mountfield se do Prahy vydá po zápasové pauze, kterou vítal snad nejvíc ze všech extraligových týmů. Po startu na Spenglerově poháru na konci minulého roku ho totiž v lednu a na začátku února čekal nabitý program s řadou týdnů, v nichž hrál hned tři extraligové zápasy. „Už není tolik prostoru něco dotrénovat, kluci spíš potřebují odpočinout, dobít baterky, doplnit energii, někteří uzdravit,“ vysvětloval, jak mužstvo s poslední delší pauzou v sezoně naložilo, Hynek.

Připravovalo se i na to, že na něj v příštích dnech čekají jak tři nyní nejlepší mužstva tabulky, tak i soupeři, kteří usilují o postup do play-off. „V rozlosování bych nic nehledal, protože v průběhu sezony jsme neměli problémy s tím, jestli vyhráváme víc nad soupeři ze špičky tabulky nebo z jejího spodku,“ tvrdí Hynek.

Přestože Hradec nastoupí na ledě soupeře, tradičně může také v Praze očekávat velkou podporu svých fanoušků. I proto by mužstvo mohlo zopakovat podzimní pražský duel, v němž na ledě Sparty 3:2 vyhrálo. Byl by to pro něj do finiše sezony výborný vstup. „Bude záležet na aktuální formě a zdravotním stavu, aby se to potkalo. Mužstva musí jet naplno a body si uhrát,“ poznamenal Hynek.