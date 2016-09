Hradečtí hokejisté začínají sezonu s tím, s kým minulou skončili

Právě proto on ještě zvýrazňuje už tak zajímavý vstup Hradce do letošní extraligové sezony. Hned v prvním kole totiž narazí na soupeře, s nímž odehrál posledních šest duelů minulé sezony. Avšak s koncem neslavným, místo historického postupu hradeckého mužstva do semifinále přišlo vyřazení.

A v Hradci tuší, že ani tentokrát to proti boleslavskému Bruslařskému klubu nebudou mít jednoduché. „Výborně posílili, pro mě jsou černým koněm soutěže,“ pronesl Jaroslav Bednář, nový kapitán.

Mladá Boleslav sice v létě přišla právě o Jarůška a také o kapitána Výborného, který ukončil kariéru, ale na druhé straně přivedla několik kvalitních hráčů v čele s útočníkem mistrovského Liberce Vampolou. Když se k tomu přidá její nepříjemný herní styl, čeká Mountfield těžká práce.

„Hrají agresivně, mají bleskový přechod z obrany do útoku,“ charakterizoval hru Mladé Boleslavi hradecký kouč Václav Sýkora.

Hradci sice v posledních přípravných zápasech chybělo hlavně kvůli zraněním několik hráčů, ale až na obránce Pláňka by v pátek měli být všichni k dispozici.

Platí to také o dalším slovinském obránci Gregorcovi i lotyšském útočníkovi Džerinšovi, kteří v závěru minulého týdne pomáhali svým národním týmům v kvalifikaci o postup na olympijské hry 2018.