Stojí to tolik sil, a stejně z toho není žádný bod, štve Bednáře

Hradec v tomto zápase potřetí za sebou nebodoval, což se mu v probíhající sezoně stalo vůbec poprvé. „Nejhorší na tom je, že to stojí tolik sil, a stejně z toho není žádný bod. To je špatné,“ posteskl si hradecký útočník.

Kde se to vzalo? Až do minulého týdne jste hráli v pohodě a většinou vyhrávali...

Zápas se Spartou bych společně s těmi předcházejícími nehodnotil, v něm naše mužstvo nechalo všechno. Ale zápasy předtím jsme neodehráli tak, jak jsme si představovali. Musíme si přiznat, že to nebylo tak jako ve Švýcarsku na turnaji.

Co s tím?

Musíme se vrátit k poctivé hře s rychlým nasazením, hrát přímočarý hokej.

Máte to ale hodně těžké, hrajete třikrát v týdnu, bude na to dost sil?

Teď sice máme opravdu nabitý program, ale před Vánocemi to tak nebylo, měli jsme přece jen volněji. My se však musíme dívat dopředu, ne dozadu, co bylo. Do reprezentační přestávky nám zbývají dva zápasy, ty musíme odmakat, pak bude chvíli času na regeneraci a odpočinek.

Pro váš cíl to budou asi hodně důležité zápasy.

Souhlasím, teď už je to vážné, tabulka se trhá a my musíme urvat místo v nejlepší šestce. Potřebujeme konečně zase urvat body, musíme se vydat, aby se to povedlo.

Co chybělo k tomu, aby se to povedlo proti Spartě?

Nám nefungovaly přesilovky, myslím si, že nás to stálo tři body. A Sparta celý zápas výborně bránila, podržel ji brankář.

Jak těžké bylo hrát proti Spartě v její současné formě?

Momentálně opravdu jako tým šlapou, mají v něm čtyři vyvážené pětky, věří si. Navíc na ledě nechali všechno a jak už jsem říkal, výborně bránili. I na obráncích byla vidět pohoda, hodně si dovolí na útočné modré, za brankou, v obranném pásmu.



V brance se objevil Filip Novotný, který tak často nechytá, ale dařilo se mu náramně.

Opravdu předvedl hodně důležitých zákroků.

Jeden i proti vám, když vám zneškodnil nájezd. Jak jste situaci viděl vy?

Přiznám se, že jsem vůbec jeho hokejku neviděl. Chtěl jsem mu to dát mezi nohy, ale jak jsem se soustředil na obránce, který mě dojížděl, to brankář provedl velice šikovně a vyškolil mě.

Zápas stejně jako v září i teď v Hradci rozhodl váš bývalý spoluhráč Brian Ihnačák. Co jeho výkonům proti vám říkáte?

Daří se mu proti nám. Každému hráči sedí jiné mužstvo, jemu to naše.