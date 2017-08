Hradecký kouč Sýkora: Bude důležité, co na tvrdost Nottinghamu sudí

Čeká je tzv. trip, který v českých podmínkách zdaleka není obvyklý. Dva zápasy na hřištích soupeřů, mezi kterými se nevrátí domů, navíc s přesunem přes půl Evropy. Už tento samotný fakt je pro klub přece jen výjimečný, doplněný navíc tím, že jde o duely Ligy mistrů.

Přesto před čtvrtečním večerním duelem v anglickém Nottinghamu a sobotním ve finském Turku kouč hradeckého Mountfieldu Václav Sýkora nijak netají, že vedle výsledků ho možná ještě víc zajímá, jak na tom jeho tým herně bude týden před startem v extralize.

HK v Evropě ● V Lize mistrů nyní hradecký tým čekají dvě utkání u soupeřů, dnes nastoupí v Nottinghamu (20.00), kterému v domácím prostředí v sobotu podlehl 2:4.

● V sobotu se představí v Turku (17.00), který naopak minulý týden na domácím ledě porazil 5:1.

● Hradečtí trenéři nemohou počítat se zraněnými Rybárem, Pláňkem, Dragounem a Jarůškem, naopak do sestavy se vrací Cibulskis.

● Poslední dvě utkání základní skupiny Ligy mistrů, obě se švýcarským Bernem, Hradec sehraje v říjnu.

„Bohužel trochu se nám situace zkomplikovala tím, že máme několik zraněných,“ uvedl kouč pár hodin před odletem ve chvíli, kdy nově přišel o útočníka Richarda Jarůška a narychlo sháněl náhradu.

Jaké je řešení?

Pochopitelně naši hráči z jiných klubů. A také z juniorky, odkud si bereme útočníka Jiráska.

Proti Nottinghamu nastoupil útok, který se připravuje s Litoměřicemi. Pojede nyní také?

Miškář a Jarda Dvořák ano, otazník je do poslední chvíle u Pilaře. K nim se ještě přidávají dva hráči z pražské Slavie - obránce Barák a útočník Nedvídek.

Kdo kvůli zranění vlastně nemůže jet?

Brankář Rybár, obránce Pláněk a a útočníci Dragoun a Jarůšek.

Co obránce Cibulskis, o kterém se nevědělo, zda vůbec stihne začátek extraligy?

Jede s námi, za což jsem hodně rád, protože od zápasu s Olomoucí nehrál. Nastoupí sice s obličejovou mřížkou, ale aspoň tak.

Začínáte ve čtvrtek večer v Nottinghamu, který vás i díky tvrdé a důrazné hře v Hradci porazil. Čekalo se to, nebo překvapil vás něčím?

To bych neřekl, když se podíváte na složení týmu, tak to bylo vcelku jasné.

Pro česká mužstva to není obvyklý herní styl, zohledníte to při skládání sestavy v Nottinghamu?

Přihlížet k tomu budeme, ale také i kvůli tomu, že v Turku chceme hrát v sestavě, která by se co nejvíce blížila té, ve které za týden nastoupíme v Liberci v úvodním extraligovém zápase.

Předpokládám, že v Nottinghamu se nedá čekat o moc jiný herní projev soupeře. Souhlasíte?

Asi to bude hodně podobné jako u nás, soupeř tvrdou hru vyznává. Pro nás bude důležité, co na to rozhodčí, zda utkání udrží v mezích pravidel.

Naopak Turku jste dva dni před Nottinghamem v Hradci jasně přehráli a soupeř moc nepřesvědčil. Nyní to asi bude odlišné...

Počítáme s tím, že to bude výrazně jiný zápas. Turku bude doma chtít odčinit porážku od nás, budou v přípravě zase o kousek dál a otázkou také je, v jak silné sestavě k nám přijelo. Nelze předjímat, ale asi v jejich sestavě bude pár jiných hráčů, než bylo u nás. Bude to pro nás těžší.

Po dvou zápasech v základní skupině Ligy mistrů máte tři body, řešíte před dalšími dvěma, co vám může stačit na postup?

Řešením tohoto je soustředění se na nejbližší zápas a ten chceme vyhrát. Kalkulování nemá cenu.