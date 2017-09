Chceme víc! Hradecké heslo říká jasně: Po bronzu alespoň finále

Pokud heslo totiž chce Mountfield naplnit tak, aby nezůstalo jen prázdným výkřikem, musí se po loňském třetím místě prodrat minimálně do finále. A nejlépe i v něm vyhrát.

„Kdybych vyhlásil jako cíl obhajobu bronzu, byl by to alibismus. Naše cíle jsou vyšší. A to vzhledem ke složení týmu,“ netají jen pár hodin před pátečním startem extraligy předseda představenstva Mountfieldu HK Miroslav Schön.

Letní příchody do Hradce Sedláček (brankář/Dinamo Riga -zatím hostování do konce září) Vopelka (útočník/Dukla Trenčín) Cibulskis (obránce/Dinamo Riga) Graňák (obránce/Rögle BK) F. Pavlík (obránce/Litvínov) Rosandič (obránce/B. Bystrica) Cingel (útočník/ Sparta Praha) Koukal (útočník/Jekatěrinburg) Zigo (útočník/B. Bystrica)

Mountfield zahajuje v Hradci svoji pátou sezonu od příchodu z Českých Budějovic. Po první seznamovací, která byla zaměřena hlavně na to, aby hokej v Hradci zdomácněl, je postupný nárůst ambicí z Hradce slyšet každý rok.

Tým se vždy dostal přímo do čtvrtfinále play-off, ale na svůj první postup do semifinále si počkal až do letošního jara. A hned z toho byl bronz, historický hradecký úspěch.

V klubu nyní věří, že v pátek startují za dalším. „Když jsem viděl, jaké hráče vedení klubu nakoupilo, bylo mi zřejmé, že naše ambice budou velké. Každé jiné umístění než finále bude zklamáním. Bylo by hezké ještě jednou zvednout pohár a pak v klidu odejít,“ neskrývá kapitán mužstva Jaroslav Bednář, pro kterého to bude už pětadvacátá sezona v profesionálním hokeji.

Hradec se sice v minulé sezoně dočkal premiérové medaile, přesto tým přes léto výrazně obměnil. Vedení přivedlo devět nových hráčů, řadu z nich s velkými hokejovými jmény. „Kádr jsme i díky některým okolnostem obměnili víc, než jsme předpokládali. Posílit jsme ho ale chtěli a to se snad podařilo,“ poznamenal Aleš Kmoníček, generální manažer klubu.

Tušení velkých věcí láká i fanoušky. Sezonní vstupenky jdou dobře na odbyt, pár hodin před startem sezony se jich prodalo 3 100, což je téměř polovina kapacity hradecké haly.

Ambicím Mountfieldu odpovídá i plánovaný rozpočet, který by měl překročit částku 100 milionů korun. „Předpokládá se zhruba desetiprocentní nárůst oproti loňské sezoně. Ale to záleží i na případném výsledku v play-off,“ uvedl Kmoníček.