Hradecký Dej: Únava z Davosu? Třeba jsme si tam spíš zlepšili kondici

Naopak, poté co se jim nepovedl vstup do druhé třetiny, v tempu ještě přidali, ještě v této části hry vyrovnali a v závěrečné třetině svého soupeře přehráli. I když i Liberec měl v závěru nějaké šance, poměr střel 13:2 ve prospěch Hradce vypovídá, kdo měl v rozhodujících chvílích zápasu víc sil.

„Davos jsme sice na začátku právě kvůli té vysoké nadmořské výšce museli rozdýchat, ale možná díky ní jsme si tam kondici spíše zlepšili,“ sděloval po výhře 3:2 útočník Rastislav Dej, střelec vítězné branky hradeckého mužstva.

Jeho hráči museli vedle fyzické odolnosti ukázat i tu psychickou. Zvlášť ve druhé třetiny, v níž dostali gól hned po patnácti vteřinách a druhý poté, co hráli jen ve třech. Navíc za stavu 0:2 musel předčasně do kabin útočník Picard a Liberec měl dokonce pětiminutovou početní výhodu.

„Pro nás to byla nejtěžší chvíle, kterou jsme ale ustáli a další gól nedostali. Od toho jsme se odpíchli,“ pokračoval Dej. Odpich to byl vydařený, protože ještě před druhou přestávkou Hradečtí vyrovnali na 2:2 a po ní šli cílevědomě za vítězstvím.

„Ty dva góly nás hodně povzbudily a do třetí třetiny jsme vstoupili plní sil a odhodlání, že to zvládneme,“ konstatoval hradecký útočník, jehož gól rozhodl, a to přesto, že si Liberec v závěru zápasu vytvořil několik nadějných příležitostí. „Oni měli nějaké náznaky během naší přesilové hry, která nebyla ideální. I tak jsme to ale uplácali a jsme hrozně rádi,“ dodal.

Hradec svým obratem zmařil soupeři z Liberce posun na první příčku, ke které měl ještě v polovině zápasu nakročeno. Vedoucí Třinec totiž prohrával a nakonec také prohrál ve Zlíně. „To nás na našem vítězství samozřejmě těžší, ale jde hlavně o nás,“ poznamenal po utkání. Myslí si, že se muselo líbit: „Bylo to se vším všudy, vyrovnalo se, pak i otočilo skóre, rychlé tempo, diváci nás hnali.“