Tři prohry? Stane se, důležité je nastartovat se, ví hradecký Červený

Jako hráč, který se o střílení gólů týmu často stará, má Rudolf Červený o hlavní příčině, proč Mountfield prohrál všechny tři zápasy, do nichž v této extraligové sezoně nastoupil, jasno.

„Nedáváme góly a když je nedáváme, tak nemůžeme vyhrát,“ říká jasně útočník, který se stejně jako jeho spoluhráč Bedřich Köhler trefil v minulém zápase s brněnskou Kometou. Ani v něm to však na výhru nestačilo.

Ve zbývajících dvou hradečtí střelci soupeřova brankáře nepřekonali vůbec a výsledkem toho je tristní bilance dvou vstřelených branek ve třech utkáních. Z nich jedna - právě ta Červeného - padla při dvojnásobné přesilovce.

Cestu ven z mizerné produktivity vidí vcelku jasně. „Chybí nám ještě větší důraz před brankou soupeře a góly z dorážek. Musíme stát víc před gólmanem soupeře a střílet, když nevidí puk, šancí jsme měli dost,“ řekl po utkání v Litvínově, kde se to jemu ani jeho spoluhráčům nepovedlo ani jednou.

Některé šance si tam vypracoval i Červený, ale dopadl jako všichni jeho spoluhráči, Petráska nepřekonal, a to ani ve druhé třetině, kdy se před ním objevil, ač tísněn obráncem, tváří v tvář. „Dělal jsem blafák do bekhendu, ale dostal jsem se ke gólmanovi moc blízko, takže jsem puk už nestačil dostatečně zvednout,“ vysvětloval situaci, která jeho týmu mohla přinést vedení. První v tomto extraligovém ročníku.

Ke zjednodušení hry a tlak na brankáře Litvínova ale Mountfieldu nepomohla ani čtyřminutová přesilovka v závěru zápasu. Hradec v té chvíli doháněl jednobrankové manko a měl k tomu velmi dobrou příležitost. „Chtěli jsme co nejvíc puk dávat před branku, ten se ale odrážel k hráčům Litvínova, kteří ho jednoduše vyhazovali,“ pokračoval.

Dvě inkasované branky v předposlední minutě základní hrací doby už jen dokonaly hradecký zmar. Nejen v tomto zápase, ale v celém vstupu do extraligové sezony. „Netěší nás to, je to špatný vstup, náprava záleží jenom na nás,“ je si vědom hradecký útočník.

Že by ale po třech porážkách viděl situaci černě, odmítá: „Krizi a špatný vstup do soutěže určitě všichni z nás už zažili. Teď stačí jeden vyhraný zápas, který může nastartovat vítěznou sérii. Ve sportu je normální, že občas vyhráváte, občas prohráváte. My teď musíme najít cestu k úspěchu.“ Předpoklad pro ni podle Červeného Mountfield má: „Máme na to dost kvalitní tým, v němž každý hráč už má během své kariéry něco odehráno.“

Tým Mountfieldu se od začátku sezony musí vypořádávat možná s ještě větším tlakem než ostatní. Výrazné letní posílení a neskrývané ambice vedení klubu ho stavějí do pozice týmu, od kterého se hodně očekává. Očekávání se však v prvních třech kolech nenaplnila.

„Chvíli potrvá, než si každý najde svoji roli a než se v jednotlivých formacích najde ta správná chemie. Věřím, že ji najdeme,“ uvedl útočník, který jako jeden z mála hráčů pamatuje začátky Mountfieldu v Hradci Králové před čtyřmi lety.

Podle něj to nemusí trvat dlouho: „Nehledal bych v tom žádnou krizi, není důvod jít do dalšího zápasu se sklopenou hlavou. Stane se, že tři zápasy za sebou prohrajete, ale důležité je ten čtvrtý nebo pátý vyhrát a nastartovat se.“

