Hradecké hokejisty čeká premiéra v Davosu. Hrají proti Rusům

Tým posílený třemi hráči mužstev švýcarské nejvyšší soutěže je na místě a od pondělního odpoledne zná jméno prvního soupeře.

V úterý v 15 hodin se začne psát další výrazná kapitola hradeckého hokejového klubu, jeho prvním soupeřem bude ruský Jekatěrinburg.

Rozhodl o tom pondělní první duel turnaje, v němž Jekatěrinburg prohrál 2:4 se švýcarským Luganem, které bude soupeřem českého celku ve středu.

„Je to určitě mimořádná akce, velký zážitek pro všechny účastníky. Turnaj má neopakovatelnou atmosféru, na žádném jiném turnaji jsem podobnou nezažil. Účastní se ho velice kvalitní týmy, každý zápas je vyprodaný, celé městečko a dá se říct, že i celé Švýcarsko, tím žije,“ uvedl kouč Václav Sýkora.

Turnaj dlouhodobě patří k hokejové tradici konce roku, letos je na pořadu jubilejní 90. ročník. Vedle domácích hokejistů a tradičního účastníka Kanady, za kterou hrají hokejisté působící v Evropě, se ho zúčastní Dinamo Minsk, Lugano, Jekatěrinburg a Hradec Králové.

Poslední tři jmenované týmy se poměří v rámci Torrianiho skupiny, ostatní se utkají v Cattiniho skupině.

Vítězové skupin jdou rovnou do pátečního semifinále, poražení se utkají ve dvou čtvrtfinálových duelech. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem, který začne v sobotu v poledne.

Program je pro všechny účastníky hodně náročný. Pro Hradec los znamená, že za určité konstelace a za předpokladu, že se dostane až do finále, sehraje pět utkání v pěti dnech.

I proto Hradec na turnaji bude hrát nejen s hráči svými, ale také s třemi, které se v rámci pravidel vypůjčil. Do útoku tak zařadil nedávného debutanta v českém národním týmu Lukáše Lhotáka a jeho spoluhráče z Ambri Thibauta Monneta, reprezentanta švýcarského. Toto duo doplní kanadský zadák Travis Ehrhardt ze Servette Ženeva.

„Máme v plánu tyto hráče využít z toho důvodu, že potřebujeme nastoupit k turnaji s co nejširším kádrem, s pouhými čtyřmi pětkami by to bylo vyloženě vražedné,“ vysvětlil kouč Sýkora a přiznal, že klub toužil využít Romana Červenku s Michalem Birnerem z posledního celku švýcarské nejvyšší soutěže Fribourgu-Gottéronu, ale že se u obou objevily zdravotní problémy.

Prvenství z loňska, kdy se hrálo bez českého zástupce, obhajuje Kanada, která má na kontě už třináct primátů a tím stíhá domácí Davos, jenž triumfoval patnáctkrát.

České kluby patří k tradičním účastníkům. Nejúspěšnější z nich LTC Praha získal sedm celkových prvenství a Dukla Jihlava, která byla posledním českým vítězem, pět. Stalo se tak v roce 1982.