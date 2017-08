Královéhradečtí hokejisté na úvod Ligy mistrů rozebrali Turku

V těžké mezinárodní konfrontaci s TPS Turku, předním týmem prestižní finské nejvyšší soutěže, totiž Hradec předvedl výborný výkon, soupeři nastřílel pět gólů a sám si nechal dát jediný.

K tomu se hrál na letní termín velmi dobrý hokej, navíc ve vynikající atmosféře, byť hradecký zimní stadion vyprodaný nebyl.

Co víc se dalo čekat? „Dneska nám všechno vyšlo, hráči hráli přesně to, co jsme chtěli a vyvarovali se toho, co jsme jim v předcházejících zápasech vyčítali,“ pochvaloval si kouč Mountfieldu Václav Sýkora, „snad jen ve druhé třetině jsme nechtěli hrát tak nahoru dolů, měli z toho šance i Finové, naštěstí Sedláček všechno pochytal.“

Hradeckou premiéru v Lize mistrů si užili všichni zdraví hráči kádru. Netýkala se jen brankáře Rybára, obránců Cibulskise a Pláňka a útočníka Dragouna, které vyřadily zdravotní problémy. I proto Hradečtí povolali do obrany Baráka, jenž loni hrál převážně na litoměřické farmě.

Nabitá sestava domácích měla nad Finy většinou navrch. V první třetině z toho vzešly dvě její branky, ve třetí dokonce tři. Že Hradečtí nedali gól v prostřední části hry, však neznamenalo, že by neměli šance.

Třeba Kukumberg jel v oslabení sám na Setänena a příležitosti měli i další. Když už jsme uvedli Kukumberga, je třeba připomenout, že celý jím vedený čtvrtý útok zahrál velmi dobře, střelecky z toho těžil Vopelka, dal dva góly.

A Finové? Občas, hlavně ve druhé části, předvedli záblesk nebezpečnosti, vzápětí ale zase chybu, začátek sezony na nich byl víc než znát. A když už se ke střele v dobré pozici dostali, narazili na výborně chytajícího Sedláčka.